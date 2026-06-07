За що всі шанувальники CS люблять "Мейджори", так це за незабутні моменти майстерності, які дарують гравці на цих турнірах, інформує 24 Канал.

Варте уваги Історичний матч – на IEM Cologne Major 2026 відбувся найвидовищніший камбек в історії CS2

Найкращі моменти кельнського "Мейджора"?

6 червня почалася Stage 2 IEM Cologne Major 2026 і лише за її перший день глядачі побачили кілька справді видатних хайлайтів.

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Першим хто виділився став Jabbi з Astralis, який у грі на Ancient продемонстрував що 20 набоїв у MA41 це більш ніж достатньо аби зупинити вихід усіх суперників. Звісно, якщо стріляти так само влучно.

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Ідеальний спрей: дивіться відео

Український снайпер Микита "cmtry" Самольотов з FUT став героєм кумедного випадку, де він спершу прикро промахнувся, а потім виправився шикарними 3 фрагами у вирішальному раунді поєдинку проти B8.

Не помиляється лише той, хто нічого не робить: дивіться відео

Будь-який "ейс" за замовчуванням є вражаючим хайлайтом, навіть якщо він відбувається на "еко" раунді.

5 вбивств за раунд від MATYS: дивіться відео

Коли капітан бере на себе ініціативу в раунді – це не завжди про тактику. Це довів Krabeni з FUT, який практично в "соло" взяв штуром точку B на Overpass під час ретейку.

Неймовірний ретейк FUT: дивіться відео

Протягом першого дня другої стадії гарною грою також запам'ятався AZUWU з Monte, але найцікавішим моментом за його участі була ідеальна за траєкторією граната, яка врятувала раунд для колективу в овертаймах проти G2.

Все прораховано до дрібниць: дивіться відео

Попри невтішні 0:2 для B8 виділитися чудовим хайлайтом зумів Олексій Ярмощук, більш відомий як alex666.

Чотири вбивства від українця: дивіться відео

Отож, чим ми ближче до гранд-фіналу, тим більше IEM Cologne Major 2026 даруватиме незабутніх моментів, тож не варто пропускати найцікавіших матчів цього неймовірного свята кіберспорту.