За що всі шанувальники CS люблять "Мейджори", так це за незабутні моменти майстерності, які дарують гравці на цих турнірах, інформує 24 Канал.
Варте уваги Історичний матч – на IEM Cologne Major 2026 відбувся найвидовищніший камбек в історії CS2
Найкращі моменти кельнського "Мейджора"?
6 червня почалася Stage 2 IEM Cologne Major 2026 і лише за її перший день глядачі побачили кілька справді видатних хайлайтів.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
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Першим хто виділився став Jabbi з Astralis, який у грі на Ancient продемонстрував що 20 набоїв у MA41 це більш ніж достатньо аби зупинити вихід усіх суперників. Звісно, якщо стріляти так само влучно.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Ідеальний спрей: дивіться відео
Український снайпер Микита "cmtry" Самольотов з FUT став героєм кумедного випадку, де він спершу прикро промахнувся, а потім виправився шикарними 3 фрагами у вирішальному раунді поєдинку проти B8.
Не помиляється лише той, хто нічого не робить: дивіться відео
Будь-який "ейс" за замовчуванням є вражаючим хайлайтом, навіть якщо він відбувається на "еко" раунді.
5 вбивств за раунд від MATYS: дивіться відео
Коли капітан бере на себе ініціативу в раунді – це не завжди про тактику. Це довів Krabeni з FUT, який практично в "соло" взяв штуром точку B на Overpass під час ретейку.
Неймовірний ретейк FUT: дивіться відео
Протягом першого дня другої стадії гарною грою також запам'ятався AZUWU з Monte, але найцікавішим моментом за його участі була ідеальна за траєкторією граната, яка врятувала раунд для колективу в овертаймах проти G2.
Все прораховано до дрібниць: дивіться відео
Попри невтішні 0:2 для B8 виділитися чудовим хайлайтом зумів Олексій Ярмощук, більш відомий як alex666.
Чотири вбивства від українця: дивіться відео
Отож, чим ми ближче до гранд-фіналу, тим більше IEM Cologne Major 2026 даруватиме незабутніх моментів, тож не варто пропускати найцікавіших матчів цього неймовірного свята кіберспорту.