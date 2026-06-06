Навіть нейтральні вболівальники отримали неабияке задоволення від перегляду матчу між BIG та NRG, де відбулася історична подія, повідомляє 24 Канал.

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Найвидовищніший "камбек" в історії Counter-Strike?

Доля зіштовхнула дві організації в останньому поєдинку першої стадії, який вирішував хто пройде далі на турнірі.

Формат BO3 (3 мапи до 2 перемог) забезпечив цікавий вечір шанувальникам обох команд.

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Перша мапа, якою стала Dust 2, пройшла з доволі впевненою перевагою BIG – 13:5 на їхню користь. Все змінилося на Nuke, де за рівної гри NRG вдалося дотягнути до овертаймів та дотиснути опонентів аби забрати перемогу – 16:12.

Вирішити долю путівки в Stage 2 судилося Mirage і вона не розчарувала.

Все складалося просто жахливо для BIG, які буквально "горіли" і не могли взяти бодай раунду. Це призвело до того, що NRG опинилися за крок від перемоги, довівши рахунок до приголомшливих 12:0.

Однак, те що почало відбуватися потім – стало історією CS 2.

BIG виграли один раунд, потім ще один, а потім іще… Зрештою, вони не зупинилися поки на табло не з'явився рахунок 16:12.

Саме так, команда BIG "взяла" 16 раундів поспіль та встановила рекорд як перший колектив в історії "Мейджорів", який зумів відігратися з рахунку 0-12, інформує офіційна сторінка Counter-Strike у X.

Один з 16 "ключових раундів": дивіться відео

Після того, як я виграв цей клатч, я зрозумів, що ми впоралися. Вони були дуже налякані. Вони не встановили бомбу та перемудрували. У нас також були дуже хороші рішення. Бенджамін тримав нас у спокої. Усі робили те, що мали робити, – сказав герой епізоду вище Йоганнес "⁠tabseN⁠" Водарз.

На цьому моральному "заряді" BIG розпочнуть виступи у Stage 2 проти небайдужого українцям колективу Monte.

Матч відбудеться вже сьогодні (6 червня) о 15:30 за київським часом.