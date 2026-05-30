Свято кіберспортивного CS2 стає все ближче, тож аналітики уже будують припущення на рахунок того хто стане чемпіоном першого в історії кельнського "Мейджора", інформує 24 Канал.

Петрик ставить на NAVI?

Кіберспортивний коментатор та аналітик Олександр Петрик бачить одними з фаворитів змагання склад української організації NAVI.

На його думку, "народжені перемагати" мають всі шанси виправдати власну назву, але для цього мають зійтися усі зірки.

Зокрема, Петрик говорить про те, що комусь іншому бажано б зробити "чорну роботу" та вибити з турніру головних претендентів на виграш – Team Vitality.

Треба, щоб хтось обіграв Vitality, бо я не вірю, що NAVI зможуть обіграти Vitality на "Мейджорі". Vitality настільки підготуються до NAVI наступного разу, що буде дуже важко в них виграти. Я в це не вірю, тому треба, щоб хтось інший виграв у Vitality, і вони вилетіли до зустрічі з NAVI. От тоді NAVI реально можуть виграти цей мейджор,

– говорить експерт у випуску Неоднозначного шоу на YouTube.

За словами Олександра, останнім часом Natus Vincere демонструють стабільну та якісну гру, що призводить до росту впевненості у власних силах, а цей коктейль може творити страшні речі.

Це твердження команда довела на IEM Atlanta 2026, де хлопці сенсаційно святкували перемогу на турнірі.

Коли стартує IEM Cologne Major 2026?

Перша стадія "Мейджора" розпочнеться 2 червня 2026 року.

З важливих для українських фанатів поєдинків, перший день порадує протистоянням B8 проти TYLOO, яке розпочнеться о 13:30 за київським часом, інформує Liquipedia.