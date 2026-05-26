Хто претендуватиме на головний приз у Шанхаї?

Цьогорічний The International 2026 прийматиме Шанхай. Основна стадія турніру розгорнеться на арені SPD Bank Oriental Sports Center у період з 20 по 23 серпня. Valve офіційно підтвердила, що лише сім колективів отримали прямі запрошення на чемпіонат світу, що є дещо незвичним порівняно з минулими роками, пише GosuGamers.

До списку щасливчиків, які оминуть регіональні відбіркові, потрапили Team Liquid, Team Falcons, Tundra Esports, Xtreme Gaming, росіяни з Team Yandex і BetBoom Team (за даними Insider Gaming, виступатиме під назвою BoomBoys через заборону на рекламу азартних ігор під час турніру), а також російська Aurora Gaming з турецьким складом, яка, як і багато інших, маскується під сербську організацію.

Склад учасників викликав певні дискусії в експертному середовищі, оскільки до переліку не потрапили такі імениті колективи, як Team Spirit та Parivision (також обидві російські). Зокрема, Parivision залишилася без інвайту навіть попри нещодавню перемогу на DreamLeague Season 29.

Решта дев'ять путівок на турнір, у якому загалом візьмуть участь 16 команд, будуть розіграні в межах регіональних кваліфікацій. Відбіркові матчі стартують з відкритих етапів 9 – 12 червня, а закриті кваліфікації відбудуться у період з 15 по 28 червня.

Українська організація NAVI вже оголосила на своєму сайті, що братиме участь у закритій кваліфікації The International 2026.

Для Європи буде проведено єдину кваліфікацію без поділу на Західну та Східну частини,

– прокоментували Natus Vincere.

Об'єднання Східної та Західної Європи в єдиний європейський відбірковий регіон стало найбільш резонансною зміною. У цій зоні буде розіграно одразу чотири слоти на The International 2026. Боротьба обіцяє бути надзвичайно напруженою, оскільки серед запрошених до закритої кваліфікації команд також присутні такі колективи, як Nigma Galaxy, MOUZ, TEAM VISION (під цією назвою виступатимуть Parivision), Team Spirit, Virtus.pro (росіяни), а також менш відомі enjoy та Power Rangers.

В інших регіонах ситуація зі слотами виглядає наступним чином:

Китай (15 – 18 червня): 2 слоти. Учасники: Vici Gaming, Roar Gaming, Yakutou Brothers, Team Resilience та чотири команди з відкритих відбіркових.

Південна Америка (15 – 19 червня): 1 слот. За нього змагатимуться LGD Gaming, PlayTime, Estar Backs, Red Hot Chili Pibble, Amaru Gaming та Hokori.

Південно-Східна Азія (19 – 23 червня): 1 слот. У боротьбу вступлять REKONIX, OG, Execration, Team Nemesis та GLYPH.

Північна Америка (24 – 26 червня): 1 слот. Серед відомих учасників – GamerLegion, пише Bo3.

Щодо самого турніру, то груповий етап проходитиме з 13 по 16 серпня у форматі швейцарської сітки протягом п'яти раундів. Після цього на глядачів чекають матчі на вибування, а фінальна вісімка команд вийде на велику арену.

Коли почнуть продавати квитки?

Продаж квитків на фінальну частину The International 2026 розпочнеться 10 червня, повідомляє GosuGamers. Вболівальникам запропонують два варіанти: квитки на один день або дводенні абонементи (на 20 – 21 серпня та 22 – 23 серпня). Організатори зауважують, що всі місця на арені будуть закріпленими, а варіанти вільного розсадження (General Admission) відсутні.