Як минув четвертий раунд IEM Cologne 2026?

Четвертий раунд першого етапу престижного турніру в Кельні подарував фанатам насичену програму з шести матчів у форматі "найкращий з трьох", де кожна помилка мала критичне значення. 24 Канал проаналізував усі результати.

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День розпочали з австралійського дербі, у якому зійшлися FlyQuest та THUNDERdOWNUNDER, пише HLTV. Гравці FlyQuest продемонстрували повну домінацію, особливо на карті Inferno, де вони виграли захисну сторону з приголомшливим рахунком 12:0, завершивши зустріч загальною перемогою 2 – 0.

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Не менш драматичним виявився поєдинок між GamerLegion і BIG. Обидві карти пройшли у надзвичайно тісній боротьбі: на Overpass переможця визначали в овертаймах (16:14), а на Ancient GamerLegion вирвали перемогу з рахунком 13:11. Капітан команди Януш "Snax" Погожельський продемонстрував лідерські якості, ставши найкращим гравцем матчу за показником нанесеної шкоди, зазначає HLTV.

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У північноамериканському дербі зійшлися M80 та NRG. Попри досвідчений склад NRG, молодий колектив M80 виглядав упевненіше, перемігши на Ancient (13:6) та Inferno (13:10). Справжнім відкриттям став Джошуа "JBa" Барутт, який зробив 35 убивств за серію, показує звіт Pley.

Зустріч M80 та NRG: дивіться відео

Колектив Liquid зустрівся з HEROIC у матчі, де кожна зі сторін мала шанси на успіх. На Nuke Liquid не залишили суперникам жодного шансу (13:5), а на Inferno змогли втримати перевагу після спроби камбеку від HEROIC, закривши карту 13:11. Ключову роль відіграв Маріо "malbsMd" Самайоа, чиї мультикіли зупинили атаки опонентів, зазначає HLTV.

Зустріч Liquid з HEROIC: дивіться відео

Ця остання частина сезону зовсім не була ідеальною чи навіть прийнятною, тому ми опинилися на іншому рівні опозиції, і це справедливо,

– прокоментував гравець команди HEROIC Крістоффер "Chr1zN" Сторгорд.

Китайський гранд TYLOO здобув перемогу над бразильцями із Sharks. Після поразки на першій карті, TYLOO зрівняли рахунок на Inferno та дотиснули суперника на Anubis (13:10) завдяки неймовірній грі JamYoung, який набрав 61 убивство за три карти.

Нарешті, MIBR впевнено переграли Lynn Vision, дозволивши китайській команді взяти лише сім раундів за дві карти. Гравець MIBR Феліпе "insani" Юдзі завершив серію з вражаючим рейтингом 2,21.

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Тріумф і розчарування: хто продовжує шлях, а хто їде додому

За підсумками ігрового дня, які показує Liquipedia, визначили першу трійку команд, які гарантували собі місце у Stage 2 зі статистикою 3 – 1. До наступної стадії пройшли GamerLegion, M80 та MIBR. Бразильці з MIBR змогли реабілітуватися за поразку у перший день, видавши серію впевнених перемог.

Натомість турнір покинули чотири колективи, які зазнали третьої поразки. HEROIC, THUNDERdOWNUNDER та Sharks завершили свій виступ у Кельні. Особливо болючим цей виліт став для HEROIC, які вважалися одними з фаворитів початкової стадії, проте не змогли впоратися з тиском.

Робота ще не завершена. Попереду багато ігор, оскільки ми починали зі Stage 1. Ви можете очікувати від нас ще кращої гри,

– заявив Феліпе "insani" Юдзі, гравець команди MIBR.

Також варто згадати про Gaimin Gladiators, які покинули змагання дещо раніше з антирекордом десятиліття: команда виграла в середньому лише 4,0 раунди за карту, що стало одним із найгірших показників в історії Major-турнірів.



Так виглядає сцена IEM Cologne 2026 в останній день першого етапу / Зображення ESL

Фінальний акорд Stage 1: розклад ігор на 5 червня

Сьогодні, 5 червня, проходять останні три матчі першого етапу, які визначать фінальний список учасників Stage 2, пише HLTV. Усі зустрічі пройдуть у форматі "на виліт або прохід" для команд зі статистикою 2 – 2.

Першими на сервер вийдуть два китайські колективи – TYLOO та Lynn Vision. Це протистояння гарантує змішані емоції для місцевих уболівальників, оскільки одна з команд точно покине турнір.

Далі на вболівальників чекає дуель Liquid проти FlyQuest. Це особливий матч для Джастіна "jks" Севеджа, який гратиме проти своєї колишньої організації.

Закриватимуть день господарі турніру BIG, які спробують здолати NRG за підтримки рідних трибун.

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Масштаб та формат IEM Cologne 2026

Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 – це грандіозна подія у світі Counter-Strike 2, що триває з 2 до 21 червня. Загальний призовий фонд турніру складає 1 мільйон 250 тисяч доларів США, а переможець отримає солідну суму у 500 тисяч доларів.

Змагання розділили на кілька етапів. Stage 1 (триває 2 – 5 червня) зібрав 16 команд, які змагаються за швейцарською системою.

Краща вісімка проходить до Stage 2 (триватиме з 6 по 9 червня), де на них уже чекають запрошені колективи.

Українська команда NAVI очікує на суперників у Stage 3.

Вирішальні битви плей-офф прийматиме знаменита LANXESS Arena з 18 до 21 червня, де команди розіграють титул чемпіона у сітці з одиночним вибуванням та фіналом до трьох перемог.