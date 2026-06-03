Результати першого раунду

Старт першого етапу престижного турніру в Німеччині виявився багатим на несподіванки. У першому раунді, де всі матчі проходили у форматі до однієї перемоги, кілька визнаних фаворитів не змогли підтвердити свій статус. 24 Канал проаналізував численні повідомлення й зібрав усе воєдино.

Дивіться також IEM Cologne Major 2026 починається: все що треба знати про головний турнір літа

Одним із головних апсетів стала поразка MIBR від австралійського колективу THUNDERdOWNUNDER на карті Ancient з рахунком 6:13. Новачки мейджора з Австралії продемонстрували впевнену гру, а Тайсон asap Патерсон завершив матч із феноменальним рейтингом 2,04. Про це пише видання Dust2.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Іншою гучною подією стала поразка HEROIC. Європейський колектив, який вважали одним із претендентів на високі місця, поступився бразильцям із Sharks на карті Nuke з результатом 10:13. Для HEROIC це стало продовженням невтішної серії програшів.

Водночас Team Liquid змогли здолати BIG з рахунком 13:10, попри те, що програли більшість критичних ситуацій у раундах. M80 впевнено переграли Lynn Vision (13:8), а GamerLegion у напруженій боротьбі виявилися сильнішими за NRG на Inferno (13:10).

FlyQuest також святкували перемогу над SINNERS після напружених додаткових раундів на карті Ancient із рахунком 16:14.

BetBoom розпочали свій шлях із розгрому Gaimin Gladiators.

Боротьба за лідерство у другому раунді

У другому колі першого етапу команди розділили за результатами попередніх ігор:

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У групі тих, хто мав статистику 1 – 0, BetBoom продовжили свій успішний виступ, здолавши Team Liquid з рахунком 13:9 на Dust2.

M80 зміцнили свої позиції, розгромивши Sharks на Mirage із результатом 13:6 завдяки чудовій грі JBa та Swisher.

GamerLegion також здобули свою другу перемогу, перегравши FlyQuest на карті Inferno з рахунком 13:11, пише Dust2.

Є багато над чим працювати, але я радий, що ми вийшли у формат матчів до двох перемог,

– прокоментував гравець GamerLegion Мілан "hypex" Половець.

У кошику команд зі статистикою 0 – 1 ситуація загострилася:

BIG реабілітувалися за поразку в першому раунді, буквально знищивши Gaimin Gladiators на Nuke з рахунком 13:1.

NRG також повернулися в гру, перемігши SINNERS із результатом 13:6.

Найбільша драма розгорнулася навколо HEROIC: команда поступилася Lynn Vision (11:13) і опинилася в кроці від вильоту з турніру, маючи дві поразки в активі. Це була їхня сьома поразка поспіль, починаючи з середини травня.

MIBR змогли уникнути катастрофи, вирвавши перемогу в TYLOO з рахунком 13:11, хоча були близькі до того, щоб опинитися серед аутсайдерів.

Тріумфальний хід українців з B8

Українська команда B8 стала одним із головних відкриттів першого дня змагань:

У першому раунді підопічні організації продемонстрували переконливу гру проти китайського колективу TYLOO. Матч завершився впевненою перемогою українців, що дозволило їм одразу потрапити до кошика команд зі статистикою 1 – 0, показують дані Liquipedia.

Матч B8 проти TYLOO: дивіться відео

У другому раунді B8 зустрілися з австралійцями з THUNDERdOWNUNDER, які до цього сенсаційно обіграли MIBR. Протистояння на карті було надзвичайно щільним, проте українська команда зуміла проявити характер у вирішальні моменти та виграла з рахунком 13:11.

Матч B8 проти THUNDERdOWNUNDER: дивіться відео

Таким чином, B8 завершили перший ігровий день із ідеальним показником 2 – 0 і тепер знаходяться за крок від виходу до наступного етапу Major.

Матчі другого дня і третій раунд

Другий ігровий день обіцяє бути ще більш напруженим, адже починаються серії до двох перемог (Bo3).

Українська команда B8 зустрічається у вирішальному поєдинку за вихід у наступну стадію з північноамериканським колективом M80. Обидві команди мають по дві перемоги, і переможець цього протистояння гарантує собі місце в Stage 2.

В іншій парі лідерів зустрінуться GamerLegion та BetBoom.

Команди, які мають статистику 1 – 1, продовжать грати матчі до однієї перемоги. Liquid зіграють проти MIBR, THUNDERdOWNUNDER зустрінуться з BIG, NRG змагатимуться з FlyQuest, а Sharks спробують здолати Lynn Vision.

Для колективів із рахунком 0 – 2 розпочинаються ігри на виліт. HEROIC доведеться боротися за своє виживання в матчі проти Gaimin Gladiators, а TYLOO зустрінуться з SINNERS. Поразка у цих серіях означатиме завершення виступів на турнірі.

Дивіться також Аналітик сказав, що потрібно NAVI, аби виграти IEM Cologne Major 2026 із CS2

Про турнір IEM Cologne Major 2026

IEM Cologne Major 2026 – це один із наймасштабніших турнірів сезону в Counter-Strike 2, організований компанією ESL.