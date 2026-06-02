Кельн знову стає епіцентром світового Counter-Strike

Сьогодні, 2 червня 2026 року, офіційно розпочався IEM Cologne Major 2026. Ця подія вважається найочікуванішою у річному календарі Counter-Strike 2, адже має найвищий статус. Загалом у турнірі беруть участь 32 команди, які боротимуться за значний призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів. Про початок великого кіберспортивного свята повідомляє видання Pley.gg.

Змагання розділили на чотири ключові етапи, щоб поступово відсіювати слабші колективи на шляху до фіналу. Перша стадія, яка стартувала сьогодні, триватиме до 5 червня. У ній 16 команд змагаються за швейцарською системою.

Початкові матчі проходять у форматі до однієї перемоги, що додає елемент несподіванки, адже навіть фаворити не мають права на помилку. Ті, хто зможе вибороти три перемоги, пройдуть далі, а команди з трьома поразками залишать змагання.

Шлях до Lanxess Arena: розклад і формат

Після завершення першої стадії 5 червня найкращі вісім команд приєднаються до інших запрошених колективів у другому етапі, який запланували на 6 – 9 червня.

Третя стадія відбудеться з 11 по 15 червня у приміщенні Palladium, де команди змагатимуться виключно у матчах до двох перемог.

Кульмінацією всього турніру стане плей-оф, який прийматиме славнозвісна Lanxess Arena з 18 по 21 червня. Саме тут глядачі побачать матчі на виліт у форматі Single-Elimination.

Усі поєдинки плей-оф пройдуть до двох перемог, окрім гранд-фіналу, де команди змагатимуться до трьох перемог у серії.

Учасники, шанси та головні сутички: де Україна в таблиці команд

Україну на турнірі представляють Natus Vincere та B8. NAVI отримали пряме запрошення відразу до третьої стадії, де до складу команди входять b1t та w0nderful під керівництвом тренера B1ad3.

Своєю чергою, B8 розпочинають свій шлях з першого етапу матчем проти TYLOO. Ви вже можете подивитися цей матч, у якому B8 перемогла суперника.

Особливу увагу вболівальників привертають місцеві герої з організації BIG. Німецька команда мріє виступити перед рідною публікою на великій арені, але для цього їй потрібно подолати непростий шлях, починаючи з першого матчу проти Liquid.

Окрім них, у початковій стадії ми побачимо такі відомі імена, як GamerLegion, MIBR та HEROIC.

Унікальний дизайн для найкращого гравця

Цього року організатори вирішили залучити спільноту до створення нагороди для найціннішого гравця (MVP) турніру. Портал HLTV провів конкурс на найкращий дизайн пам'ятної медалі. Переможцем став найбільш неординарний варіант – дизайн у стилі кольорових вітражів із мотивами Counter-Strike та зображенням Кельнського собору.



Медаль MVP IEM Cologne Major 2026 / Зображення HLTV

Цей варіант здобув беззаперечну перемогу, отримавши 44,4 відсотка голосів фанатів. Інші пропозиції, які були виконані у більш класичних двоколірних тонах, не змогли скласти серйозної конкуренції лідеру. Найкращий гравець турніру отримає нагороду, яка символічно поєднує історію міста та сучасні технології.

Перший день змагань обіцяє бути надзвичайно насиченим. Дивитися трансляції можна на українському каналі Maincast. Окрім матчів за участю B8 та BIG, глядачі зможуть спостерігати за протистояннями M80 проти Lynn Vision, SINNERS проти FlyQuest та іншими цікавими парами. Результати цих ігор визначать посів для другого раунду, який розпочнеться вже сьогодні ввечері.