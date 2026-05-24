Кіберспорт – це далеко більше, ніж вмінння добре грати в якусь гру. З кожним днем професійні гравці використовують все більше методів аби покращити власні виступи, включно з елементами "біохакінгу", інформує 24 Канал.

Як NAVI зуміли покращити власну гру завдяки тренерці з "продуктивності"?

Колись фанатів дивувала наявність в кіберспортивних організаціях спортивних психологів, але зараз це стало частиною норми.

Одначе, у рядах "народжених перемагати" знайшлося місце ще екзотичнішій спеціалістці.

Мова про Урсулу Клімчак – польську тренерку з продуктивності. Її завдання зробити так аби гравці колективу з CS2 могли показувати пік своїх можливостей кожної гри.

Для цього фахівчиня користується методиками так званого "біохакінгу".

Біохакінг – це використання технологій, науки та зміна способу життя для "оптимізації" роботи організму, покращення здоров'я, продуктивності й довголіття.

У переможному "влозі" NAVI з IEM Atlanta 2026, що вийшов на YouTube-каналі команди, тренерка розповіла як допомогла команді менше нервувати під час матчів.

Нещодавно ми проводили воркшопи про ясність розуму, бо іноді команда здавалася трохи розгубленою під час ігор. Ми обговорювали, що таке насправді ясність розуму, які хімікати в мозку на неї впливають, і як їжа та напої можуть це змінювати,

– розповіла Клімчак.

Зрештою, вона поділилася цікавим фактом про кращого гравця турніру в США – Ігора "w0nderful" Жданова.

Як виявилося, в досягненні "ясного розуму" йому неабияк допомагає підсолена вода, яку той почав регулярно пити перед та під час поєдинків.

Сіль допомагає мозку працювати краще, але водночас вона не смачна. Тож коли вони п'ють щось неприємне або дуже кисле під час гри, це вивільняє дофамін, і це насправді допомагає зосередитися,

– пояснює польська спеціалістка.

Ось такий простий спосіб справді допоміг українському снайперу значно покращити концентрацію та завоювати першу нагороду MVP в професійній кар'єрі.