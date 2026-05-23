Шанувальники CS2 обожнюють колекціонувати наліпки, присвячені "Мейджорам", особливо, коли вони такі гарні, як ті, що підготували до IEM Cologne 2026, інформує 24 Канал.

Найважливіші для українців наліпки IEM Cologne Major 2026

22 травня Valve потішили гравців Counter-Strike 2 новим "апдейтом", йдеться у Steam.

Серед іншого він додав у гру ціле розмаїття наліпок, присвячених майбутньому турніру IEM Cologne Major 2026.

Особливої уваги від українських фанів гри заслуговують стікери наших колективів та гравців, деякі з яких виявилися справжніми шедеврами.

Наприклад, суб'єктивно для нас, найгарнішими стали наліпки двох організацій NAVI та Monte.

Перша демонструє теплу кольорову гаму, ніби вечірнє осіннє сонце пробивається через вітражі.

Стікер NAVI / Фото Valve

Інша ж – більш холодна, однак все ще невимовно гарна та має український прапор.

Стікер Monte / Фото Valve

Цікаво, що IEM Cologne завжди називали "катедраллю Counter-Strike" – звідси і стиль наліпок.

Заслуговують уваги й стікери B8 та FUT.

B8 / Фото Valve

Наліпка FUT / Фото Valve

Якщо ж говорити про індивідуальні наліпки, то тут хочеться відзначити трьох гравців.

Першим став Дрін "Makazze" Шакірі. Підпис 19-річного косовара містить сердечко та його щасливе число, що є дуже милим штрихом.

Наліпка Шакірі / Фото Valve

Не пасе задніх і снайпер "народжених перемагати" Ігор Жданов.

Зокрема, стікер w0nderful виділяється прицілом замість літери "о".

Наліпка снайпера NAVI / Фото Valve

Також хочеться відзначити Дмитра Мірошниченка з FUT, чий підпис став окремим шедевром каліграфічного мистецтва.

Наліпка dem0n / Фото Valve

Коли стартує IEM Cologne Major 2026?

Турнір розпочнеться з першої стадії, яка визначить хто з 16 команд потрапить до етапу "претендентів".

Стартуватиме вона 2 червня 2026 року, а з важливих для українських фанатів матчів у перший день відбудеться протистояння B8 проти TYLOO, яке розпочнеться о 13:30 за київським часом, інформує Liquipedia.