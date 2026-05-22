Як розгортатиметься боротьба за чемпіонський титул у Кельні?

Організатор турнірів ESL офіційно оприлюднив пари команд для стартового раунду першої стадії IEM Cologne Major 2026. Це знаковий момент для всієї спільноти Counter-Strike, оскільки Кельн не приймав змагання зі статусом Major з 2016 року, коли перемогу на ESL One: Cologne святкував бразильський склад SK Gaming. У 2026 році турнір об'єднає 32 команди з усього світу, які змагатимуться за право вписати свої імена в історію. 24 Канал зібрав усю інформацію.

Особлива увага українських вболівальників прикута до колективу B8. Згідно з жеребкуванням, український ростер розпочне свій шлях матчем проти китайської команди TYLOO. Аналітики порталу Pley.gg зазначають, що B8 вважаються фаворитами у цій парі:

Український ростер довів свою здатність перемагати команди поза абсолютним топом,

– йдеться у матеріалі видання.

Експерти прогнозують, що попри можливі труднощі під час пікових навантажень на пізніх етапах, якості гри B8 має вистачити для проходу у другу стадію.

Які ще суперники відомі

Окрім поєдинку B8, у першому турі першої стадії відбудуться такі матчі:

GamerLegion проти NRG;

HEROIC проти Sharks;

BetBoom проти Gaimin Gladiators;

BIG проти Liquid;

M80 проти Lynn Vision;

MIBR проти THUNDERdOWNUNDER;

SINNERS проти FlyQuest, пише Insider Gaming.

Перша стадія Major-турніру пройде за швейцарською системою з 2 по 5 червня 2026 року. У ній візьмуть участь 16 команд, вісім з яких пройдуть далі, додає Dust2. Усі матчі, що не є вирішальними для вильоту чи виходу в наступний етап, проводитимуться у форматі "найкращий з одного" (Best of 1), тоді як кваліфікаційні та поєдинки на вибування гратимуться до двох перемог (Best of 3).

Які ще команди з'являться і кого вважають фаворитами на перемогу

Головними претендентами на титул вважаються Team Vitality, які посідають перше місце у світовому рейтингу. Перемога у Кельні може стати для них четвертим трофеєм Major, що дозволить зрівнятися за рекордами з легендарними Astralis.

Проте українська організація NAVI, що займає другу сходинку в рейтингу, вже доводила свою здатність перемагати фаворитів. На IEM Atlanta "Народжені перемагати" перервали серію з 12 поразок проти французького клубу. Головним архітектором успіху NAVI називають тренера Андрія "B1ad3" Городенського, який очолює команду з 2019 року. У складі NAVI також виблискують зірки w0nderful та makazze.

Серед інших претендентів виділяють Team Spirit, лідер якого показав хороший рівень гри на PGL Astana з середнім рейтингом 1,61 на 14 картах. Також до списку сильних суперників входять Falcons, G2 та MOUZ.

Хто вилетить першим

Найскладніша ситуація спостерігається у команд з Океанії – FlyQuest та THUNDERdOWNUNDER. Через тривалу відсутність практики проти європейських колективів, аналітики прогнозують їм швидкий виліт з рахунком 0 – 3 за результатами матчів. Господарі турніру, німецька організація BIG, сподіваються на підтримку рідних трибун, що може допомогти їм повернути колишню славу.