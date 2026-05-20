Де тепер можна буде дивитися турніри?

Організатор кіберспортивних змагань ESL FACEIT Group офіційно оголосив про початок стратегічного партнерства з TikTok. Метою цієї співпраці є запуск нативних вертикальних прямих ефірів турнірів, починаючи з Counter-Strike. Першою подією, де було випробувано новий формат, став турнір Intel Extreme Masters (IEM) Atlanta. Саме на цьому заході глядачі вперше побачили повністю оптимізовану вертикальну трансляцію від EFG, пише Insider Gaming.

Важливою особливістю ініціативи є те, що вертикальний стрім не є просто обрізаною версією традиційного горизонтального кадру. Це спеціально розроблений продукт для мобільних пристроїв. Трансляція включає ексклюзивну графіку, унікальні оверлеї та елементи виробництва, створені саме для вертикального споживання. Це дозволяє користувачам переглядати матчі в прямому ефірі, спостерігати за найкращими моментами та заглядати за лаштунки змагань у звичному для соцмережі форматі.

Таке рішення ґрунтується на детальному аналізі поведінки сучасної аудиторії. Згідно з даними журналу SQ magazine, на мобільні пристрої сьогодні припадає 56 відсотків усього перегляду кіберспорту у світі. Для порівняння – традиційні стрімінгові платформи займають 41 відсоток загального телевізійного часу.

Впроваджуючи нативні вертикальні потоки, ESL прагне задовольнити потреби цієї зростаючої групи глядачів, зберігаючи при цьому стандартні трансляції для тих, хто віддає перевагу великим екранам удома.

Партнерство з TikTok є важливим кроком у тому, як ми розвиваємо кіберспортивне мовлення,

– прокоментував віце-президент з реклами та дистрибуції в ESL FACEIT Group Стів Форд.

Він також додав: "З запуском на IEM Atlanta минулих вихідних ми представили спеціально створений вертикальний досвід перегляду, розроблений для мобільної аудиторії, водночас продовжуючи розширювати способи, якими фанати знаходять наші турніри та взаємодіють з ними".

У межах угоди TikTok надає організаторам доступ до своїх інструментів просування та мережі ігрових авторів. Це відкриває широкі можливості для спільного стрімінгу (co-streaming) та створення контенту навколо турнірів ESL силами популярних блогерів. Керівник глобальних операцій TikTok Gaming Лангер Лі зазначив, що нова платформа TikTok for Gaming прискорює взаємодію найкращих партнерів з ігрового контенту з їхньою аудиторією.

ESL FACEIT Group втілює це бачення – переносячи живий кіберспорт у формат, який щиро любить наша спільнота, з інтерактивним залученням, що об'єднує творців контенту, гравців і фанатів в одному місці,

– підкреслив Лангер Лі.

Варто зауважити, що це вже друга велика угода EFG щодо мовлення за останні кілька місяців. У квітні компанія підписала контракт із платформою Kick, згідно з яким турніри ESL, включаючи ексклюзивні права на ESL Challenger League, також транслюються на цьому ресурсі. Нове ж партнерство з TikTok є початковим етапом ширшої стратегії ESL, що передбачає адаптацію кіберспорту до різних розмірів екранів та різноманітних медіаплатформ.

Окрім основних матчів, глядачі TikTok отримають доступ до спеціально адаптованих хайлайтів та унікальних матеріалів з місця подій, що дозволить глибше зануритися в атмосферу професійного кіберспорту прямо зі свого смартфона, пише Pley.

Вам також буде цікаво дізнатися: хто такі ESL і чим вони займаються

Організатор турнірів ESL – це одна з найбільших кіберспортивних компаній у світі. Вона займається проведенням професійних турнірів, трансляцій, ліг і кіберспортивних подій у дисциплінах на кшталт Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft II, PUBG та інших.

Компанія виникла ще у 2000 році в німецькому Кельні під назвою Electronic Sports League. Спочатку це була онлайн-ліга для гравців у Європі, але з часом ESL перетворилася на глобального оператора аренних турнірів і міжнародних чемпіонатів, пише Esportsportal.

Сьогодні ESL асоціюється насамперед із серіями турнірів Intel Extreme Masters, ESL Pro League та ESL One. Саме ESL допомогла сформувати сучасний формат кіберспортивних трансляцій, студій аналітики, великих LAN-фіналів і систем сезонних ліг.

Компанія також володіє платформою FACEIT, через яку проводяться рейтингові матчі та кваліфікації для професійних команд. Після об'єднання ESL і FACEIT утворилася ESL FACEIT Group, яку підтримує Savvy Games Group – структура, що фінансується державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії.

Найвідомішими турнірами ESL у Counter-Strike залишаються серія IEM і ESL Pro League. Саме ці турніри вважаються одними з найпрестижніших після мейджорів Valve. Наприклад, IEM Cologne часто називають "собором Counter-Strike" через культовий статус арени Lanxess Arena та історію турніру, йдеться на сайті ESL.

Які найближчі кіберспортивні турніри ESL, котрі ми побачимо в TikTok?

Серед найближчих турнірів ESL у 2026 році зараз виділяються кілька великих подій:

Уже найближчим великим чемпіонатом стане IEM Cologne Major 2026, який, за даними Liquipedia, проходитиме у Кельні з 2 до 21 червня 2026 року. Це буде один із головних турнірів року з Counter-Strike 2 за участю 32 команд. Фінальна частина відбудеться на Lanxess Arena в Німеччині.

Пізніше у 2026 році ESL проведе ESL Pro League Season 24 у польському Катовіце. Фінали заплановані на жовтень 2026 року на арені Spodek Arena. ESL Pro League традиційно вважається одним із центральних сезонних турнірів у CS2.

Також у листопаді очікується IEM China 2026. ESL активно розширює присутність в Азії, оскільки китайський ринок залишається одним із найперспективніших для кіберспорту.

У Dota 2 ESL продовжує серію турнірів ESL One. Одним із головних турнірів року вже був ESL One Birmingham 2026, який проходив у Великій Британії навесні 2026 року. Турнір отримав дуже позитивні відгуки від глядачів і спільноти Dota 2 через атмосферу аренних матчів і рівень організації.

Крім великих LAN-турнірів, ESL постійно проводить регіональні ліги ESL Challenger League для Counter-Strike 2 у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Ці турніри є важливою частиною екосистеми для молодих команд і гравців.

Де ще сьогодні можна дивитися турніри ESL?

Загалом, як ми проаналізували, турніри компанії сьогодні можна дивитися на Twitch, YouTube, Kick, а тепер і в TikTok. Тож ви можете обрати для себе найзручнішу платформу, яка відповідатиме вашим конкретним потребам.