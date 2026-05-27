Хто став основою нового складу NAVI Junior з VALORANT?

Про завершення сезону академії та формування оновленого ростеру молодіжної команди з VALORANT повідомляє офіційний сайт організації Natus Vincere. Протягом тривалого часу перспективні гравці перебували на інтенсивному буткемпі у Варшаві. Під пильним наглядом досвідченого наставника Івана Шевцова, відомого у спільноті як Johnta, новачки робили свої перші кроки на професійній арені.

Дивіться також NAVI у грі: The International 2026 оголосив інвайти, розклад і дату продажу квитків

Програма навчання в академії була комплексною: учасники не лише засвоювали теоретичну базу знань про тактичні тонкощі VALORANT, а й вчилися розуміти внутрішні механізми функціонування кіберспорту.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Важливою частиною підготовки стала участь у медійних заходах та проведення перших офіційних матчів. Один із вихованців академії навіть отримав унікальний шанс проявити себе на найвищому рівні, зігравши за основний склад NAVI у рамках престижного турніру VCT EMEA.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Настав час назвати імена тих, хто зміг довести свою профпридатність і забронювати місце у складі NAVI Junior. Вперше за всю історію існування цього проєкту організація вирішила не оголошувати весь список одночасно.

На сьогодні офіційно підтвердили участь чотирьох гравців. До нової команди увійшли Віталій Федак, що виступає під нікнеймом Javelin, Герман "Kolosha" Скрипка, Ванісс "Darxcio" Мель та Микита "avey" Івановс.

Питання з п'ятим учасником залишається відкритим. На останню вакантну позицію претендують одразу двоє талановитих кіберспортсменів: Іллан "K9lyos" Фогель і Віктор "sizo" Буяк. Обидва кандидати протягом сезону продемонстрували надзвичайно високий рівень індивідуальної майстерності. Крім того, вони довели свою здатність ефективно працювати в команді та постійно прогресувати разом із колективом.

Обидва гравці показали високий рівень індивідуальної гри впродовж сезону, а також уміння працювати в команді й розвиватися разом із нею. Тому підсумкову п’ятірку ми зможемо оголосити протягом двох тижнів,

– прокоментували вибір кандидатів представники організації.

Організація закликає вболівальників уважно стежити за оновленнями, щоб не пропустити фінальний анонс.

NAVI представляє новий склад: дивіться відео

Тренерський штаб наголошує на тому, що кожен із випускників академії пройшов складний шлях відбору. Варшавський буткемп став для них не просто тренувальним майданчиком, а справжньою школою виживання в умовах професійної конкуренції. Гравці вчилися взаємодіяти під тиском, аналізувати помилки у реальному часі та адаптуватися до стратегій опонентів.

Для визначення фінального учасника ростера нам знадобиться трохи більше часу,

– додали в організації Natus Vincere, пояснюючи затримку з оголошенням повного складу.

Кіберспортивна спільнота з цікавістю спостерігає за розвитком молодіжної ланки NAVI, адже саме такі проєкти, як Visa Academy, закладають фундамент для майбутніх перемог організації на міжнародній арені. Шлях від академії до основного складу – це реальна можливість для молодих талантів пробитися у вищу лігу світового VALORANT.