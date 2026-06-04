Драматичні розв'язки та перші квитки до Stage 2

Третій раунд першого етапу Major визначив перших фаворитів, які йдуть без поразок. BetBoom розгромили GamerLegion із загальним рахунком 2 – 0 за мапами (13:2 на Nuke та 13:8 на Ancient). Російський колектив не залишив шансів супернику. В інших зустрічах напруга була не меншою. 24 Канал проаналізував усі результати другого дня турніру в Кельні.

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Команда NRG у важкій боротьбі здолала FlyQuest на Mirage із рахунком 13 – 10, де фінальну крапку поставив Майкл "Grim" Вінс, вигравши дуель один проти одного, пише Dust2.

Китайський колектив TYLOO зміг вирвати перемогу в SINNERS, здійснивши вражаючий камбек на першій мапі Ancient, де вони поступалися 7 – 12, але зрештою виграли 16 – 14 у додатковий час.

HEROIC буквально знесли бразильську команду Gaimin Gladiators, вигравши серію 2 – 0 (13:5 на Dust2 та 13:6 на Inferno). Для HEROIC ця перемога стала ковтком свіжого повітря після серії невдач.

Німецька організація BIG на домашній арені впевнено переграла австралійців з THUNDER dOWNUNDER з рахунком 13 – 7 на Inferno.

Справжньою несподіванкою стала поразка Liquid у грі проти MIBR на мапі Mirage із рахунком 10 – 13. Бразильці змогли перервати свою семирічну серію поразок від Liquid, що тривала з травня 2019 року.

Крім того, Lynn Vision домінували у матчі проти Sharks на Overpass, завершивши зустріч розгромним рахунком 13 – 5 на свою користь.

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Український успіх: B8 серед лідерів

Окремої уваги заслуговує виступ українського колективу B8, який став справжнім відкриттям турніру. Хлопці змогли пройти до Stage 2 із бездоганним рахунком 3 – 0 за серіями. Їхній матч проти північноамериканської команди M80 перетворився на справжню битву нервів.

На першій мапі Ancient українці вирвали перемогу 13 – 11, попри відчайдушні спроби суперника відігратися. Справжнє шоу почалося на Inferno, де командам знадобилося три серії додаткових раундів, щоб визначити сильнішого. B8 відіграли три мап-поінти суперника і зрештою закрили гру з неймовірним рахунком 22 – 20.

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Героєм зустрічі став Олексій "alex666" Ярмощук, який показав фантастичну статистику, зробивши 52 вбивства та завдаючи в середньому 108 одиниць шкоди за раунд.

Також не можна оминути вклад 16-річного Данила "s1zzi" Вінника, який у критичні моменти вигравав ситуації один проти трьох, що дозволило команді втриматися в грі.

Цей тріумф підтвердив статус B8 як одного з найперспективніших колективів регіону.

Зустріч B8 та M80: дивіться відео

Трагедія SINNERS та команди на межі вильоту

Для деяких команд другий день став останнім у Кельні. Покинули турнір чеський колектив SINNERS та бразильці з Gaimin Gladiators, завершивши виступ із результатом 0 – 3. Капітан SINNERS Себастьян "beastik" Дано не приховував розчарування після поразки від TYLOO, зазначивши, що команда припускалася занадто великої кількості помилок у вирішальні моменти.

Це відчувається навіть гірше, ніж провалити кваліфікації,

– заявив капітан SINNERS Себастьян "beastik" Дано.

Gaimin Gladiators також показали вкрай слабкий результат, зумівши виграти лише 16 раундів за чотири мапи на всьому турнірі.

У критичному стані опинилися відомі команди Liquid та HEROIC. Обидва колективи мають статистику 1 – 2, а отже, наступна поразка означатиме для них виліт. Окрім них, за крок до вильоту перебувають FlyQuest, THUNDER dOWNUNDER, TYLOO та Sharks.

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Лідери турніру

Лідерами турніру наразі є B8 і BetBoom Team. Жодна інша команда не отримала три перемоги підряд.



Лідери турніру в Кельні / Скриншот 24 Каналу

Український гравець B8 Олексій "alex666" Ярмощук посідає шосте місце в загальному рейтингу гравців з показником 1,34. Це робить його одним із найнебезпечніших стрільців першого етапу.

Розклад четвертого раунду

Третій ігровий день обіцяє бути насиченим. У кошику команд із результатом 2 – 1 за вихід у наступний етап змагатимуться GamerLegion проти BIG, M80 проти NRG та Lynn Vision проти MIBR.

Водночас у матчах на виліт (кошик 1 – 2) зустрінуться Liquid та HEROIC у справжньому суперпоєдинку за виживання. Також за право залишитися на турнірі зіграють THUNDER dOWNUNDER проти FlyQuest та TYLOO проти Sharks.

Усі ігри проходитимуть у форматі до двох перемог (Best of 3).

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Про IEM Cologne Major 2026

IEM Cologne Major 2026 – це один із найпрестижніших турнірів у світі Counter-Strike 2, який проходить у Кельні, Німеччина. Основні події тривають із 2 по 21 червня 2026 року, показують дані Liquipedia.

У чемпіонаті беруть участь 32 найсильніші команди світу, які змагаються за загальний призовий фонд у розмірі 1 250 000 доларів. Переможець турніру отримає головний приз – 500 000 доларів і впише своє ім'я в історію кіберспорту.

Матчі перших етапів проходять у комплексі Palladium, а фінальна стадія переміститься на славнозвісну LANXESS Arena, яку часто називають собором Counter-Strike.

Формат передбачає три швейцарські етапи, після яких вісім найкращих команд зійдуться у сітці плей-оф на вибування.