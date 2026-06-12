Як зіграли команди у перший день Stage 3?

Старт третього етапу чемпіонату в Кельні ознаменувався переходом на систему матчів до двох перемог (best of 3), що значно зменшило фактор випадковості. 24 Канал проаналізував усі результати.

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Перш за все, бразильська FURIA не залишила шансів українській організації B8 (2:0). На карті Inferno бразильці домінували з рахунком 13:4, відправивши українців у нижню сітку.

Російська Aurora з турецьким складом так само здолала українську команду Monte (2:0).

Одним із головних відкриттів дня став виступ південноамериканської команди 9z, яка здолала російську PARIVISION з рахунком 2:1. Справжнім героєм серії став Лучано "luchov" Еррера. На карті Overpass він продемонстрував неймовірний рейтинг 2,83, що стало п'ятим найкращим показником в історії мейджорів. Гравець зізнався, що повернувся до своєї старої моделі мишки, що повернуло йому впевненість у діях.

Драматичним виявилося протистояння Falcons та G2, де зійшлися двоюрідні брати Ковачі – NiKo та huNter. Хоча G2 забрали першу карту Inferno (13:10) завдяки зусиллям NiKo, Falcons відповіли на Dust2 (13:8) та дотиснули суперника в овертаймах на Ancient (16:13).

Чинні чемпіони мейджора, Team Vitality, також змусили фанатів понервувати. Вони розгромно програли турецькому колективу FUT на Anubis (5:13). Проте Матьє "ZywOo" Ербо швидко прийшов до тями: він зробив по ейсу на Overpass та Nuke, допомігши команді виграти серію 2:1. Для французького снайпера це були четвертий та п'ятий ейси на турнірах такого рівня, що дозволило йому зрівнятися з найкращими гравцями в історії.

MOUZ упевнено розібралися з Legacy (2:0), продемонструвавши злагоджену гру з новим капітаном Доріаном "xertioN" Берманом. До складу повернувся Людвіг "Brollan" Бролін, чий контракт закінчується після турніру.

Вони дуже чітко дали зрозуміти, що я можу мати тут майбутнє, за що я вдячний, і я намагаюся зробити все можливе, щоб це сталося,

– прокоментував після матчів гравець MOUZ Людвіг "Brollan" Бролін.

Напруженим видався матч між BetBoom та The MongolZ. Попри поразку на першій карті Dust2 (11:13), російський колектив зумів переломити хід зустрічі. Вони забрали Mirage (13:6) та вирвали перемогу на вирішальній Ancient (13:11).

Як стартували NAVI

Дебют українського гранда Natus Vincere на турнірі виявився невдалим. Після нещодавнього тріумфу на IEM Atlanta команда сподівалася на вдалий старт, проте зіткнулася з хорошою формою російської Team Spirit. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь росіян.

На першій карті Dust2 панувала повна домінація Spirit. Команда AleksiB виглядала апатичною і програвала навіть ситуації з перевагою в гравців (2 проти 5 та 3 проти 5). Карта завершилася з розгромним рахунком 13:1. Данило "donk" Кришковець поставив крапку в матчі, зробивши два поспіль трипл-кіли після зміни сторін.

Anubis дала фанатам NAVI надію, коли команда повела з рахунком 2:0. Однак Spirit швидко перехопили ініціативу завдяки вдалим клатчам. Попри спроби "Народжених перемагати" скоротити відставання до 8:10, Spirit втримали позиції та закрили карту з рахунком 13:8.

Ця поразка стала болючим ударом для NAVI, яким тепер доведеться виборювати право пройти далі в наступних раундах.

NAVI проти Spirit на IEM Cologne Major 2026 Stage 3: дивіться відео

Що чекає на команди далі?

За результатами першого дня сформували кошики 1 – 0 та 0 – 1. Переможці зіграють між собою за право наблизитися до плей-оф, а ті, хто програв, боротимуться за виживання на турнірі.

У кошику лідерів (1 – 0) відбудуться такі зустрічі:

FURIA зіграє проти MOUZ;

BetBoom зустрінеться з Falcons;

Aurora спробує зупинити Spirit;

Vitality екзаменуватиме 9z.

У нижньому кошику (0 – 1) ситуація критична:

The MongolZ протистоятимуть B8;

FUT зійдуться з G2 у боротьбі за виживання;

PARIVISION зустрінуться з Monte;

NAVI спробують реабілітуватися в матчі проти Legacy.

Будь-яка поразка в нижньому кошику наближає команди до вильоту, тоді як лідери мають право на помилку.

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Деталі про турнір

IEM Cologne Major 2026 проходить у Німеччині та має призовий фонд 1 мільйон 250 тисяч доларів. Це один із найпрестижніших турнірів року, де команди змагаються за право виступити на легендарній Lanxess Arena перед тисячами вболівальників.

Третій етап проходить за швейцарською системою. Для виходу у фінальну стадію, де зіграють 8 найкращих колективів, команді необхідно здобути три перемоги. Ті, хто програє тричі, залишають змагання. Попри складний старт для деяких фаворитів, турнір лише починається, і попереду ще багато цікавих моментів.