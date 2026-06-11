Нова ера індивідуальної майстерності

Українська організація Natus Vincere приходить одразу до третього етапу IEM Cologne на хвилі успіху після перемоги на IEM Atlanta. Цей тріумф став логічним продовженням позитивної динаміки команди, яка перед цим посіла друге місце на BLAST Rivals. Саме в Атланті колектив нарешті зміг здолати свого давнього та найскладнішого суперника – команду Vitality, що додало гравцям психологічної впевненості перед стартом у Кельні, пише видання HLTV.

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Ключовим фактором останніх досягнень стала суттєво покращена ігрова форма Дріна "makazze" Шакірі та Ігоря "w0nderful" Жданова. Обидва кіберспортсмени цього року вперше у своїй кар'єрі отримали нагороди MVP: makazze відзначився на Pro League, а w0nderful став найкращим гравцем турніру в Атланті.

Капітан команди Алексі "Aleksib" Віролайнен у своєму інтерв'ю зауважує, що саме індивідуальний прогрес дозволив колективу вийти на новий рівень стійкості.

Тепер у нас є гравці, які підстраховують і рятують нас у критичні моменти, і це те, що ви раз у раз бачите у команд елітного рівня,

– прокоментував капітан Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Він порівняв цей вплив із грою таких зірок, як ZywOo або donk, які здатні самотужки вигравати складні раунди. Раніше NAVI часто програвали ситуації, де все залежало від особистої майстерності в клатчах, але зараз ситуація докорінно змінилася. Колектив зберіг свою структуру та командний стиль, проте якість виконання окремих епізодів зросла завдяки кращій формі кожного учасника.

Психологія переможців та підготовка в деталях

Особливу увагу аналітики та вболівальники приділяють формі снайпера команди – Ігоря Жданова. Раніше тренер Андрій "B1ad3" Городенський зазначав, що результати w0nderful могли бути нестабільними через ментальні чинники. Однак останні турніри показали, що гравець знайшов необхідний баланс і впевненість. Aleksib підтвердив, що психологічний аспект є найскладнішим для багатьох професіоналів, але зараз Ігор відчуває повну довіру з боку партнерів.

Я сподіваюся, що w0nderful гратиме так само і тут, на Major, і це буде добре для нашої команди,

– додав Aleksib.

Підготовка до турніру в Кельні була інтенсивною. Команда провела двотижневий буткемп, який розпочався в Барселоні. Останні чотири дні перед стартом змагань колектив тренувався вже безпосередньо в Німеччині. Це дозволило гравцям адаптуватися до турнірних комп'ютерів, звикнути до практик-румів та отримати мінімальну затримку сигналу, що допомагає швидше перемкнутися з режиму тренувань на бойовий настрій офіційних матчів.

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Виклики нового формату й конкуренти

Важливою зміною цього турніру став перехід на систему Best-of-Three (Bo3) вже з першого дня стадії. Aleksib позитивно оцінює це нововведення, адже воно вимагає від команд більшої витривалості та ширшого маппулу. Щоб вийти зі стадії з рахунком 3 – 0, колективу тепер потрібно виграти мінімум шість карт, що краще демонструє реальну силу елітних команд та відсіює випадкові результати.

Конкуренція обіцяє бути надзвичайно високою. Окрім традиційно сильних Vitality та Spirit, капітан NAVI виділив Falcons, які прогресують під керівництвом karrigan. Також він застеріг від недооцінки "темних конячок", таких як Legacy. Бразильський колектив уже двічі поспіль перемагав Natus Vincere, тому вони залишаються небезпечним суперником.

Попри статус одного з фаворитів після перемоги в Атланті, гравці NAVI розуміють, що легких матчів у Кельні не буде. Стадія 3 зібрала команди, які перебувають у чудовій формі, і перші два дні змагань покажуть, хто насправді готовий боротися за титул. Команда заявляє про повну готовність як у тактичному, так і в індивідуальному плані, прагнучи завершити цей відрізок сезону на найвищій ноті.