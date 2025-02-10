Фінал IEM Katowice 2025: як це було, хто переміг, та яка доля NAVI

Перший великий турнір з Counter-Strike 2 у 2025 році, IEM Katowice 2025, завершився. На жаль, українська команда Natus Vincere не пройшла у фінал, вибувши за крок до нього. Розповідаємо підсумкові деталі змагань та називаємо переможця.

Хто переміг

Чемпіонський кубок IEM Katowice 2025 підняли Team Vitality, французька кіберспортивна організація, заснована в серпні 2013 року. У фіналі вона обіграла росіян з Team Spirit із рахунком 3:0, пише 24 Канал.

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Суперники зіграли три карти. На перших двох Vitality буквально розмазали Spirit з рахунками 13:6 на Dust II і 13:5 на Nuke. Тертя карта пішла дещо складніше. Спочатку здавалося, що росіяни заберуть цю карту, однак згодом французи відігралися, і у фінальних двох раундах забезпечили собі перемогу з рахунком 13:11.

Момент перемоги Team Vitality: відео

IEM Katowice 2025 розіграв загалом 1 мільйон доларів. З цієї суми Team Vitality забрали 400 000 доларів.

Як відіграла Natus Vincere

Попри те, що українська команда NAVI гарно стартувала й відразу ж перескочила у півфінал, добратись до фіналу вона не змогла, програвши Team Spirit з рахунком 0:2.

Карта Mirage – 8:13.

Карта Dust II – 14:16.

В рамках цього ж турніру NAVI вже грали зі Spirit, але тоді українці перемогли з рахунком 2:1 на груповій стадії.

Natus Vincere посіли четверте місце, розділивши по 80 000 гривень з командою The MongolZ, яка розмістилась на третій позиції.

Перегляди NAVI б'ють рекорди

Згідно зі статистикою, турнір у польському місті Катовіце став найпопулярнішим в усій серії, зібравши на піку 1 299 000 глядачів. Він перевершив рекорд IEM Katowice Major у 2019 році.

Крім того, гра NAVI стала другою за популярністю в історії українськомовних кіберспортивних трансляцій. За даними аналітичного сервісу Esports Charts, у максимальній точці аудиторія глядачів серед усіх трансляцій українською мовою склала 114,5 тисячі людей. По всьому світу протистояння Natus Vincere і Team Spirit зібрало 1 024 899 глядачів одночасно.