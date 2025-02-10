Кто победил

Чемпионский кубок IEM Katowice 2025 подняли Team Vitality, французская киберспортивная организация, основанная в августе 2013 года. В финале она обыграла россиян из Team Spirit со счетом 3:0, пишет 24 Канал.

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Соперники сыграли три карты. На первых двух Vitality буквально размазали Spirit со счетами 13:6 на Dust II и 13:5 на Nuke. Тертая карта пошла несколько сложнее. Сначала казалось, что россияне заберут эту карту, однако впоследствии французы отыгрались, и в финальных двух раундах обеспечили себе победу со счетом 13:11.

Момент победы Team Vitality: видео

IEM Katowice 2025 разыграл всего 1 миллион долларов. Из этой суммы Team Vitality забрали 400 000 долларов.

Как отыграла Natus Vincere

Несмотря на то, что украинская команда NAVI хорошо стартовала и сразу же перескочила в полуфинал, добраться до финала она не смогла, проиграв Team Spirit со счетом 0:2.

Карта Mirage – 8:13.

Карта Dust II – 14:16.

В рамках этого же турнира NAVI уже играли со Spirit, но тогда украинцы победили со счетом 2:1 на групповой стадии.

Natus Vincere заняли четвертое место, разделив по 80 000 гривен с командой The MongolZ, которая разместилась на третьей позиции.

Просмотры NAVI бьют рекорды

Согласно статистике, турнир в польском городе Катовице стал самым популярным во всей серии, собрав на пике 1 299 000 зрителей. Он превзошел рекорд IEM Katowice Major в 2019 году.

Кроме того, игра NAVI стала второй по популярности в истории украиноязычных киберспортивных трансляций. По данным аналитического сервиса Esports Charts, в максимальной точке аудитория зрителей среди всех трансляций на украинском языке составила 114,5 тысячи человек. По всему миру противостояние Natus Vincere и Team Spirit собрало 1 024 899 зрителей одновременно.

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