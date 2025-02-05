Что известно

Деталей пока немного. Все, что мы знаем, известно из короткого заявления игрока под никнеймом byr9. Он говорит, что уже было протестировано немало потенциальных участников на предмет того, занимались ли они так называемым "322" или читерством в своих играх, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameInside.

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В компьютерных играх и киберспорте термин "322" стал символом договорных матчей термин "322" стал символом договорных матчей и нечестной игры. Его происхождение связано с инцидентом 2013 года, когда профессиональный игрок в Dota 2 Алексей "Solo" Березин сделал ставку против собственной команды ROX.KIS на сумму 100 долларов, что при коэффициенте 3.22 могло принести выигрыш в 322 доллара. Его команда намеренно проиграла матч, что привело к скандалу и дисквалификации Березина.

С тех пор число "322" стало своеобразным собственным названием в киберспортивном сообществе, используя для обозначения ситуаций, когда игроки или команды подозреваются в умышленном проигрыше или неэтичном поведении. Этот термин применяется не только в случаях явных договорных матчей, но и когда игроки демонстрируют недостаточную вовлеченность или делают грубые ошибки, которые могут выглядеть как преднамеренные.

Пока что неизвестно, будет ли byr9 капитаном новой команды. Он также говорит, что название объявят позже.

Что интересно, byr9, настоящее имя которого Ярослав Буряк, совсем недавно присоединился к команде Persona Grata. Но, по его же собственным словам, предложение о создании нового состава вместе с Александром Shara поступило ему буквально на следующий день после этого.

Это всегда сложный процесс создавать с нуля, но я полностью разделяю амбиции и видение руководства в построении команды. Поэтому решил, что это именно то, чего я хочу сейчас,

– говорит он.

Ярослав добавляет, что организаторы уже провели "тестирование большого количества хороших, перспективных игроков без контракта и выбрали тех, кто больше всего подходит на данный момент". Он называет этот метод "самым простым, чтобы доказать свою открытость и честность, что сделали/делают все члены команды".

Сейчас особенно сложно пробиваться в рейтинге из-за новых правил Valve, но наша задача сформировать боеспособную команду, а правила всегда меняются,

– добавил игрок.

Объявление заканчивается тем, что byr9 сообщает о подписании долгосрочного контракта и рекомендует ждать официальных анонсов.

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