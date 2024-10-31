Дослідження показало скільки заробляють творці чітів та назвало ігри з найкращими античітами

Університет Бірмінгема опублікував цікаве дослідження про відеоігри, що розкрило прибутки творців чітів та назвало проєкти з найкращими системами запобігання шахрайству.

Науковці з бірмінгемського університету проаналізували близько 80 сайтів, що пропонують різні послуги з чітерства та дійшли цікавих висновків.

Варте уваги Неймовірний провал Concord призвів не лише до вимкнення серверів: ось що сталося далі

Творці чітів заробляють мільйони

Згідно з отриманими даними, продавці чітів непогано заробляють своїм "ремеслом". Автори дослідження підрахували, що розробники шахрайських віджетів отримують загальний дохід від 12,8 до 73,2 мільйона доларів США на рік.

Звісно, ціни на послуги варіюються залежно від ігор, тож деякі "спеціалісти" цілком можуть заробляти сотні тисяч доларів на рік, в той час, як інші мають значно менше.

Наші висновки свідчать про те, що ціни на чіти тісно пов'язані з технічною надійністю античіт-програмного забезпечення, яке їм доводиться долати. Ця кореляція перевершує будь-який інший фактор, включно з, як це не дивно, популярність гри, на яку націлено чіт,

– пояснюють науковці.

Ігри з найкращим захистом

З огляду на це, дослідження також представило рейтинг з 11 відеоігор з найкращими античітами.

Виявилося, що у цій справі такі проєкти як Valorant та Fortnite на голову краще усіх конкурентів.

Повний список:

Valorant Fortnite Battlefield 2042 Rainbow Six Siege The Finals Overwatch 2 Apex Legends Call of Duty: Warzone Counter-Strike 2 Team Fortress 2 Battlefield 1

Отож, шахраї навряд кинуть таку прибуткову нішу, отже розробникам багатокористувацьких проєктів доведеться й далі боротися з цим явищем.