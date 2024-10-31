Ученые из Бирмингемского университета проанализировали около 80 сайтов, предлагающих различные услуги по читерству и пришли к интересным выводам.

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Создатели читов зарабатывают миллионы

Согласно полученным данным, продавцы читов неплохо зарабатывают своим "ремеслом". Авторы исследования подсчитали, что разработчики мошеннических виджетов получают общий доход от 12,8 до 73,2 миллиона долларов США в год.

Конечно, цены на услуги варьируются в зависимости от игр, поэтому некоторые "специалисты" вполне могут зарабатывать сотни тысяч долларов в год, в то время, как другие имеют значительно меньше.

Наши выводы свидетельствуют о том, что цены на читы тесно связаны с технической надежностью античит-программного обеспечения, которое им приходится преодолевать. Эта корреляция превосходит любой другой фактор, включая, как это ни странно, популярность игры, на которую нацелен чит,

– объясняют ученые.

Игры с наилучшей защитой

Учитывая это, исследование также представило рейтинг из 11 видеоигр с лучшими античитами.

Оказалось, что в этом деле такие проекты как Valorant и Fortnite на голову лучше всех конкурентов.

Полный список:

Valorant Fortnite Battlefield 2042 Rainbow Six Siege The Finals Overwatch 2 Apex Legends Call of Duty: Warzone Counter-Strike 2 Team Fortress 2 Battlefield 1

Так что, мошенники вряд ли бросят такую прибыльную нишу, а значит разработчикам многопользовательских проектов придется и дальше бороться с этим явлением.