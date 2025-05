May The 4th be with you: найпопулярніші ігри франшизи Star Wars, які варто зіграти фанатам

У всьому світі 4 травня фанати "Зоряних війн" відзначають Star Wars Day – неофіційне, але надзвичайно популярне свято, присвячене культовому всесвіту, створеному Джорджем Лукасом. Франшиза містить не лише фільми, а й масу інших продуктів, серед яких відеоігри.

Це особливе свято щороку відзначають мільйони людей – від гіків і геймерів до людей, які щойно відкрили для себе світ джедаїв, ситхів та далекої-далекої галактики, розповідає 24 Канал. Ми ж вирішили згадати про найкращі ігри франшизи, які були випущені на ігрових платформах.

Чому саме 4 травня?

Причина, як це часто буває у попкультурі, криється у грі слів. Знаменита фраза з "Зоряних війн" – May the Force be with you ("Нехай буде з тобою Сила") – англійською співзвучна з May the Fourth be with you, тобто "Нехай четверте травня буде з тобою". Це мовне співпадіння і стало основою для щорічного святкування.

Історично перше публічне використання фрази пов’язане з 4 травня 1979 року, коли британська Консервативна партія після обрання Маргарет Тетчер прем’єр-міністеркою розмістила в газетах оголошення: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations."

Згодом фанати підхопили ідею, а вже в 2011 році у Торонто відбулися перші масові тематичні заходи. Сьогодні свято відзначають у кінотеатрах, музеях, соцмережах та, звісно, в ігрових світах.

Star Wars в іграх: галактика, яку можна дослідити самостійно

За кілька десятиліть існування "Зоряні війни" стали не просто кінофраншизою – це цілий медіавсесвіт. Відеоігри займають у ньому особливе місце: вони дають гравцям змогу самим стати джедаями, пілотами, ситхами, генералами флотів чи просто подорожніми галактикою.

Успішних ігор за мотивами "Star Wars" було чимало. Нижче десять найвідоміших із них, які стали хітами продажів або культовими серед фанатів.

Star Wars: TIE Fighter

1994



Star Wars: TIE Fighter / Фото Wikipedia

Класика жанру космічних симуляторів. Гравець виступає в ролі пілота Імперії, що рідкість для ігор того часу. Із захоплюючим сюжетом, тактичними битвами та реалістичним управлінням, ця гра задала нові стандарти в жанрі космічних бойовиків.

Гра пропонує взяти на себе роль пілота імперського винищувача під час подій, які відбуваються між стрічками "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая". Сьогодні гру можна придбати в GOG, або Steam.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR)

2003



Star Wars: Knights of the Old Republic / Фото Wikipedia

Рольова гра від BioWare, яка відкрила нову сторінку у всесвіті "Зоряних війн". Події відбуваються за тисячоліття до фільмів. Гравець формує сюжет через моральні вибори: темна чи світла сторона – залежить лише від вас.

KOTOR по праву вважається однією з найкращих RPG усіх часів, та чи не найкращою грою франшизи. Сьогодні її можна придбати не лише на ПК, але й на смартфони.

Фанати чекають на римейк KOTOR, однак його розробкою займається студія Saber Interactive, яка має тісні зв'язки з росіянами, зокрема діючі офіси в Санкт-Петербурзі та працівників росіян, які отримують зарплатню та сплачують податки в Росії.

Star Wars: Empire at War

2006



Star Wars: Empire at War / Фото Wikipedia

Star Wars: Empire at War – гра давно забутого жанру – стратегія в реальному часі. Тут гравець може взяти на себе командування силами Імперії або повстанців у боях на планетах і в космосі.

Гра пропонує чудовий мікс макроекономіки, будівництва та боїв, що робить її унікальною серед інших ігор франшизи.

Star Wars: The Force Unleashed

2008



Star Wars: The Force Unleashed / Фото Wikipedia

Динамічний екшн Star Wars: The Force Unleashed дозволяє гравцю втілитися у таємного учня Дарта Вейдера – Старкілера, та пройти його шляхом, долаючи ворогів на своєму шляху.

Вражаючі візуальні ефекти та можливість "відчути силу" через ігрову механіку зробили цю гру однією з найуспішніших у серії. Крім того, вона вийшла на багатьох платформах, серед яких навіть Play Station Portable.

Star Wars Battlefront та Battlefront II

2004, 2017



Star Wars Battlefront / Фото Wikipedia

Star Wars: Battlefront та Battlefront II – це дилогія кооперативних PVP-шутерів від першої та третьої особи. Оригінальна гра 2004 року здобула чималу популярність завдяки можливості приміряти на себе роль різних персонажів із франшизи в одній із двох фракцій у різні часові періоди всесвіту Зоряних воєн.



Star Wars Battlefront II / Фото Wikipedia

Продовження, яке вийшло у 2017 році було дещо прохолодніше сприйняте фанатами. Зокрема через мікроплатежі на старті, однак з часом гра трансформувалася завдяки оновленням і стала улюбленою для багатьох фанатів мультиплеєру.

Star Wars Jedi: Fallen Order

2019



Star Wars Jedi: Fallen Order / Фото Wikipedia

Star Wars Jedi: Fallen Order – це пригодницький екшн від Respawn Entertainment. Тут гравець вживається в роль Кала Кестіса – падавана, який вижив після сумнозвісного Наказу 66. Гра поєднує бойову систему в стилі лайтового "Dark Souls", платформінг, елементи метроїдванії та глибоку історію.

Без сумніву, це один із найкращих релізів останніх років, який не варто пропускати.

Star Wars: Squadrons

2020



Star Wars: Squadrons / Фото Wikipedia

Симулятор пілота зорельота у Всесвіті "Зоряних війн". Гра дозволяє брати участь у космічних битвах у шоломі VR або на класичному екрані. Кампанія розкриває історії з обох боків – Нової Республіки та Імперії.

Захоплива та сповнена динаміки й екшену гра, яка здатна подарувати чимало годин задоволення.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

2022



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga / Фото Wikipedia

Ідеальна гра для фанатів будь-якого віку. У гумористичному стилі LEGO гравці можуть пройти всі дев’ять епізодів саги, відкриваючи персонажів і світи. Розрахована як на дітей, так і на дорослих фанів, гра зібрала хвалебні відгуки.

Не варто сприймати цю гру надто не серйозно, адже вона точно сподобається будь-якому фанату всесвіту "Зоряних війн".

Star Wars Jedi: Survivor

2023



Star Wars Jedi: Survivor / Фото Wikipedia

Продовження історії Кала Кестіса. Гра отримала покращену бойову систему, нові світи для дослідження та глибше опрацювання персонажів. Вона продовжує тему виживання джедаїв у часи розквіту Імперії.

Бонус: Star Wars Outlaws

2024



Star Wars Outlaws / Фото Ubisoft

Star Wars Outlaws – це найновіша гра у всесвіті "Зоряних війн", розроблена студією Massive Entertainment (Ubisoft) у співпраці з Lucasfilm Games. Водночас це перша гра серії з відкритим світом, яка дарує незрівнянну можливість дослідити обширні локації на трьох планетах, та не глибокий, однак детально пропрацьований космічний простір.

Події гри розгортаються між фільмами "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая". Гравець бере на себе роль Кей Весс – молодої авантюристки, яка прагне здійснити одне з найбільших пограбувань у Зовнішньому Кільці, щоб звільнитися від впливу злочинного синдикату. Її супроводжує вірний компаньйон – істота, на ім'я Нікс.

У що пограти 4 травня?

Щороку на Star Wars Day геймерські сервіси – Steam, PlayStation Store, Xbox Store та інші – проводять великі знижки на ігри з франшизи. Це чудова нагода повернутися до улюбленої класики або відкрити для себе нові ігрові враження з галактики "Зоряних війн".