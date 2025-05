May The 4th be with you: самые популярные игры франшизы Star Wars, в которые стоит сыграть фанатам

Во всем мире 4 мая фанаты "Звездных войн" отмечают Star Wars Day - неофициальный, но чрезвычайно популярный праздник, посвященный культовой вселенной, созданной Джорджем Лукасом. Франшиза включает в себя не только фильмы, но и массу других продуктов, среди которых видеоигры.

Этот особый праздник ежегодно отмечают миллионы людей – от гиков и геймеров до людей, которые только что открыли для себя мир джедаев, ситхов и далекой-далекой галактики, рассказывает 24 Канал. Мы же решили вспомнить о лучших играх франшизы, которые были выпущены на игровых платформах.

Смотрите также Как видеоигры влияют на ветеранов – в США провели интересное исследование

Почему именно 4 мая?

Причина, как это часто бывает в поп-культуре, кроется в игре слов. Знаменитая фраза из "Звездных войн" – May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила") – на английском созвучна с May the Fourth be with you, то есть "Пусть четвертое мая будет с тобой". Это языковое совпадение и стало основой для ежегодного празднования.

Исторически первое публичное использование фразы связано с 4 мая 1979 года, когда британская Консервативная партия после избрания Маргарет Тэтчер премьер-министром разместила в газетах объявление: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations."

Впоследствии фанаты подхватили идею, а уже в 2011 году в Торонто состоялись первые массовые тематические мероприятия. Сегодня праздник отмечают в кинотеатрах, музеях, соцсетях и, конечно, в игровых мирах.

Star Wars в играх: галактика, которую можно исследовать самостоятельно

За несколько десятилетий существования "Звездные войны" стали не просто кинофраншизой – это целая медиавселенная. Видеоигры занимают в ней особое место: они дают игрокам возможность самим стать джедаями, пилотами, ситхами, генералами флотов или просто путешественниками по галактике.

Успешных игр по мотивам "Star Wars" было немало. Ниже десять самых известных из них, которые стали хитами продаж или культовыми среди фанатов.

Star Wars: TIE Fighter

1994



Star Wars: TIE Fighter / Фото Wikipedia

Классика жанра космических симуляторов. Игрок выступает в роли пилота Империи, что редкость для игр того времени. С захватывающим сюжетом, тактическими сражениями и реалистичным управлением, эта игра задала новые стандарты в жанре космических боевиков.

Игра предлагает взять на себя роль пилота имперского истребителя во время событий, которые происходят между лентами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Сегодня игру можно приобрести в GOG, или Steam.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR)

2003



Star Wars: Knights of the Old Republic / Фото Wikipedia

Ролевая игра от BioWare, которая открыла новую страницу во вселенной "Звездных войн". События происходят за тысячелетие до фильмов. Игрок формирует сюжет через моральные выборы: темная или светлая сторона – зависит только от вас.

KOTOR по праву считается одной из лучших RPG всех времен, и едва ли не лучшей игрой франшизы. Сегодня ее можно приобрести не только на ПК, но и на смартфоны.

Фанаты ждут ремейк KOTOR, однако его разработкой занимается студия Saber Interactive, которая имеет тесные связи с россиянами, в частности действующие офисы в Санкт-Петербурге и работников россиян, которые получают зарплату и платят налоги в России.

Star Wars: Empire at War

2006



Star Wars: Empire at War / Фото Wikipedia

Star Wars: Empire at War – игра давно забытого жанра – стратегия в реальном времени. Здесь игрок может взять на себя командование силами Империи или повстанцев в боях на планетах и в космосе.

Игра предлагает великолепный микс макроэкономики, строительства и боев, что делает ее уникальной среди других игр франшизы.

Star Wars: The Force Unleashed

2008



Star Wars: The Force Unleashed / Фото Wikipedia

Динамичный экшн Star Wars: The Force Unleashed позволяет игроку воплотиться в тайного ученика Дарта Вейдера – Старкилера, и пройти его путь, преодолевая врагов на своем пути.

Впечатляющие визуальные эффекты и возможность "почувствовать силу" через игровую механику сделали эту игру одной из самых успешных в серии. Кроме того, она вышла на многих платформах, среди которых даже Play Station Portable.

Star Wars Battlefront и Battlefront II

2004, 2017



Star Wars Battlefront / Фото Wikipedia

Star Wars: Battlefront и Battlefront II – это дилогия кооперативных PVP-шутеров от первого и третьего лица. Оригинальная игра 2004 года получила немалую популярность благодаря возможности примерить на себя роль различных персонажей из франшизы в одной из двух фракций в разные временные периоды вселенной Звездных войн.



Star Wars Battlefront II / Фото Wikipedia

Продолжение, которое вышло в 2017 году было несколько прохладнее воспринято фанатами. В частности из-за микроплатежей на старте, однако со временем игра трансформировалась благодаря обновлениям и стала любимой для многих фанатов мультиплеера.

Star Wars Jedi: Fallen Order

2019



Star Wars Jedi: Fallen Order / Фото Wikipedia

Star Wars Jedi: Fallen Order – это приключенческий экшн от Respawn Entertainment. Здесь игрок вживается в роль Кала Кестиса – падавана, выжившего после печально известного Приказа 66. Игра сочетает боевую систему в стиле лайтового "Dark Souls", платформинг, элементы метроидвании и глубокую историю.

Без сомнения, это один из лучших релизов последних лет, который не стоит пропускать.

Star Wars: Squadrons

2020



Star Wars: Squadrons / Фото Wikipedia

Симулятор пилота звездолета во Вселенной "Звездных войн". Игра позволяет участвовать в космических битвах в шлеме VR или на классическом экране. Кампания раскрывает истории с обеих сторон – Новой Республики и Империи.

Увлекательная и полная динамики и экшена игра, которая способна подарить немало часов удовольствия.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

2022



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga / Фото Wikipedia

Идеальная игра для фанатов любого возраста. В юмористическом стиле LEGO игроки могут пройти все девять эпизодов саги, открывая персонажей и миры. Рассчитана как на детей, так и на взрослых фанов, игра собрала хвалебные отзывы.

Не стоит воспринимать эту игру слишком не серьезно, ведь она точно понравится любому фанату вселенной "Звездных войн".

Star Wars Jedi: Survivor

2023



Star Wars Jedi: Survivor / Фото Wikipedia

Продолжение истории Кала Кестиса. Игра получила улучшенную боевую систему, новые миры для исследования и более глубокую проработку персонажей. Она продолжает тему выживания джедаев во времена расцвета Империи.

Бонус: Star Wars Outlaws

2024



Star Wars Outlaws / Фото Ubisoft

Star Wars Outlaws – это новейшая игра во вселенной "Звездных войн", разработана студией Massive Entertainment (Ubisoft) в сотрудничестве с Lucasfilm Games. В то же время это первая игра серии с открытым миром, которая дарит несравненную возможность исследовать обширные локации на трех планетах, и не глубокое, однако детально проработанное космическое пространство.

События игры разворачиваются между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Игрок берет на себя роль Кей Весс – молодой авантюристки, которая стремится осуществить одно из крупнейших ограблений во Внешнем Кольце, чтобы освободиться от влияния преступного синдиката. Ее сопровождает верный компаньон – существо, по имени Никс.

Во что поиграть 4 мая?

Каждый год на Star Wars Day геймерские сервисы – Steam, PlayStation Store, Xbox Store и другие – проводят большие скидки на игры из франшизы. Это прекрасная возможность вернуться к любимой классике или открыть для себя новые игровые впечатления из галактики "Звездных войн".