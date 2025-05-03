Видеоигры являются прекрасным утешением и способом предотвращения стресса для ветеранов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESA.

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Удобный инструмент для ментальной разгрузки

В опросе от Entertainment Software Association приняли 1096 ветеранов-геймеров и 508 гражданских людей. Согласно его данным, 86% ветеранов считают, что видеоигры обеспечивают здоровый способ разрядки, который помогает им справляться со стрессом и тревогой.

Кроме того, 81% опрошенных согласились, что видеоигры помогают справиться с трудными временами в жизни, а 77% считают, что игры положительно повлияли на их жизнь после военной службы.

Многопользовательские проекты оказались отличным методом социализации. В частности, 79% опрошенных ветеранов сказали, что сейчас они играют в видеоигры с другими людьми по крайней мере раз в неделю, а большинство играют со своими друзьями с военной службы.

78% также сказали, что совместная игра с сослуживцами помогает укрепить их товарищество, а 73% считают, что это служит эффективным инструментом для развития командной работы и сотрудничества.

Отношение ветеранов США к видеоиграм / Фото с ESA

Отдельным блоком ветеранов также спрашивали о времени, проведенном в играх во время действующей службы. В результате 85% сказали, что это помогало им временно избежать стресса военной жизни или же расслабиться и отдохнуть после выполнения военных обязанностей.

Интересно, что самым популярным жанром среди ветеранов стали шутеры (55%), за ними расположились RPG/MMO (39%) и спортивные симуляторы (31%).