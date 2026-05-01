Експерт назвав причину, чому всі досі купують консолі, і краще б виробники цього не чули

Ринок ігрових технологій постійно змінюється, а найбільші корпорації світу активно просувають ідею відкритості та доступності контенту на різних платформах. Однак реальна поведінка покупців вказує на те, що старі звички та певні особливості ігрових бібліотек залишаються вирішальними факторами.

Чому консолі досі популярні?

Станом на 2026 рік ігрова індустрія тривалий час перебуває під впливом нової парадигми, яку активно просували Microsoft та, меншою мірою, Sony. Основний меседж цих компаній полягав у тому, що ера жорсткої консольної ексклюзивності добігла кінця, а гравцям варто звикати до світу, де ігри стають доступними на персональних комп'ютерах та через хмарні сервіси практично одночасно з релізом на консолях. Проте свіжі дані галузевих аналітиків свідчать, що споживачі все ще тримаються за традиційні причини при виборі дорогого обладнання, пише TheGamer.

Згідно з результатами споживчого опитування компанії Circana за перший квартал 2026 року, ексклюзивні ігри залишаються причиною номер один, через яку люди купують конкретні консолі. Як зазначає галузевий аналітик Крістофер Дрінг, чия робота в Circana (раніше відома як NPD) базується на глибокому аналізі статистичних даних, 41 відсоток респондентів назвали саме ексклюзивність головним чинником свого вибору.

Цікаво, що цей показник продемонстрував певне зниження порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це на 8 пунктів менше, ніж у першому кварталі 2025 року, що вказує на можливу зміну тенденцій, хоча це може бути й статистичним шумом,

– зауважує Крістофер Дрінг.

Попри це невелике падіння, статус ексклюзивів як основного рушія продажів залишається непохитним.

Другим за значущістю фактором при купівлі пристрою є соціальний аспект. Причина полягає в тому, що друзі та родина використовують ту саму консоль, пояснює Дрінг. Це створює ефект замкненого кола: люди обирають платформу, щоб мати змогу грати разом у багатокористувацькі проєкти, такі як Mario Kart або Super Smash Bros., навіть якщо це передбачає локальні ігрові сесії вдома у друзів.

Ситуація виглядає неоднозначною на фоні стратегічних змін усередині великих компаній. Microsoft витратила роки на те, щоб відійти від мислення, орієнтованого на ексклюзивність, а Sony інвестувала мільйони доларів у перенесення своїх хітів на платформу Steam. Проте результати виявилися змішаними. Гравці все одно схильні звертати увагу на майбутні PlayStation 6 або загадковий Project Helix (наступна консоль від Xbox) насамперед через контент, який вони не зможуть отримати в іншому місці.

Навіть з урахуванням того, що Helix, ймовірно, підтримуватиме запуск ігор для персональних комп'ютерів, питання наявності інших цифрових магазинів, таких як Epic чи Steam, на цій платформі залишається відкритим.

Автор видання TheGamer Квінтон О'Коннор підкреслює, що таку ситуацію можна було б сприйняти як очевидну, проте вона набуває особливого значення у сучасному контексті.

Microsoft витратила роки, відштовхуючи Xbox від мислення, заснованого на ексклюзивності. Sony влила мільйони в перенесення хітових ігор у Steam. Результати неоднозначні, і суть у тому, що люди все ще схильні розглядати PlayStation 6 та Project Helix насамперед з огляду на те, у що вони не можуть зіграти деінде,

– пише О'Коннор.

На прикладі Nintendo цей принцип працює найбільш виразно. Користувачі готові купувати умовну Switch 2 саме тому, що ігри про Маріо залишаються недоступними на PlayStation.

Аналогічна ситуація спостерігається і з фанатами серії Final Fantasy. Наприклад, багато хто розглядає придбання PlayStation 5 Pro саме для того, щоб з максимальним комфортом пройти майбутній фінал трилогії Final Fantasy 7 Remake.

Таким чином, попри всі заяви про "новий світ без кордонів", боротьба за споживача у 2026 році все ще ведеться за допомогою унікальних програмних продуктів, які прив'язують користувача до конкретного заліза.

Яка консоль найпопулярніша у 2026 році?

Беззаперечний лідер 2026 року – Nintendo Switch 2. Вона є найшвидше продаваною консоллю в США, посідаючи друге місце за темпами продажів серед усіх ігрових платформ в американській історії спостережень з 1995 року, пише Gaming ProMax.

У березні 2026 року Switch 2 стала найпродаванішою консоллю у світі з показником 1 765 356 одиниць за місяць, а загальний обсяг продажів досяг 18,93 мільйона одиниць від моменту запуску, відзначає VGChartz.

За 2026 рік витрати на ігрове залізо зросли на колосальні 69% у порівнянні з попереднім роком, і саме Switch 2 "стала рушієм цього зростання", за словами аналітиків Circana. Крім того, темпи продажів Switch 2 на 12% перевищують аналогічний показник оригінальної Switch після перших 10 місяців на ринку, а за дев'ять місяців продажу Switch 2 випереджає Switch першого покоління на 45%.

Чому вона така популярна? Switch 2 зберегла головну перевагу попередниці – гібридний формат (і домашня консоль, і портативна), але отримала значно потужніше залізо, покращений екран та підтримку нових великих ексклюзивів.

Серед ключових рушіїв продажів – нові ігри у всесвіті Pokémon: у березні 2026 продажі Switch 2 різко зросли саме завдяки виходу гри Pokopia.



Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo

PlayStation 5 стала другою за популярністю консоллю у світі: у березні 2026 року продано близько 1 043 314 одиниць, а загальний обсяг продажів за весь час досяг 92,08 мільйона одиниць.

У регіональному розрізі PS5 лідирує в Америці (240 901 одиниць) та Європі (265 302 одиниці). Попри те, що Switch 2 перевершує її за місячними продажами, PS5 залишається домінантною платформою для "серйозних" геймерів завдяки великій бібліотеці ігор та потужним ексклюзивам.



PlayStation 5 / Фото Kerde Severin

Xbox Series X/S посідає четверте місце у глобальних продажах – у березні 2026 року продано 140 798 одиниць, а загальний обсяг продажів за весь час становить 34,57 мільйона одиниць. Офіційно третьою у світовому рейтингу є Nintendo Switch першого покоління, яка ще продається, але якщо говорити про актуальні покоління консолей, Xbox Series X/S посідає третє місце серед "живих" платформ нового покоління.

Xbox Series X/S демонструє найбільш суттєве падіння продажів рік до року – мінус 46,6%, що свідчить про системні проблеми Microsoft у консольному сегменті, вважає Outlook Respawn. Компанія дедалі більше робить ставку на підписку Xbox Game Pass та PC-гейминг, а не на продажі самого заліза.



Xbox Series X / Фото Billy Freeman