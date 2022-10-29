Розробники кооперативного горору The Store is Closed отримали лист від IKEA, в якому компанія погрожує їм можливим судовим позовом.

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Автори The Store is Closed з успіхом провели кампанію зі збору коштів на Kickstarter для розробки повноцінної гри. Натхненням для проєкту послугував SCP-3008, у якому люди опиняються в нескінченному меблевому магазині, де після настання темряви працівники перетворюються на вороже налаштованих химерних створінь.

Зауважте, SCP – це Special Containment Procedures або Secure, Contain, Protect – сайт, що позиціонує себе як секретний міжнародний фонд зі знаходження, зберігання та дослідження аномальних об'єктів та явищ.

SCP-3008 також називають "Цілком нормальна звичайна стара IKEA", а розробники The Store is Closed раніше говорили, що події гри відбуваються саме в магазині цієї компанії.

Проте це не сподобалось IKEA, які стверджують, що майбутня гра порушує їх іміджеві права через використання подібної естетики, колірних схем та дизайну.

Хоча магазин в грі не ідентичний закладам відомої мережі, все ж є безапеляційна схожість, як-от фірмовий жовтий колір, стиль приміщень, а також інші дрібні деталі. На жаль для розробників, ця схожість змусила юридичну команду IKEA втрутитися у творчий процес.

Трейлер горору The Store is Closed: відео

За словами творця проєкту Джейкоба Шоу, у листі зазначено, що навіть "жовті сорочки у вертикальну смужку, які носять працівники" та "сіра доріжка на підлозі" надто схожі на справжню IKEA. На щастя, корпорація не змушує повністю припинити створення гри та не просить будь-яких грошових компенсацій.

Натомість IKEA просто хоче, щоб розробник змінив перераховані елементи, щоб вони більше не нагадували реальні заклади мережі.

Хоча в теорії це звучить добре, у розмові з виданням PC Gamer Шоу розповів, що це стало великим стресом для команди розробників, проте вони вже почали впроваджувати зміни в кінцевий продукт.