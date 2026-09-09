Як шафа Kallax допомагає дракононародженому

Новий персонаж отримав ім'я Каллакс Дракононароджений, оскільки оригінальне ім'я полиці – IKEA Kallax. У його арсеналі фактично присутнє єдине вміння – носити велику кількість важких предметів. Це розв'язує давню проблему гравців, які постійно перевантажують власний інвентар під час досліджень. Персонажа озвучив британський актор Метт Беррі, а викликати шафу можна за допомогою спеціального драконячого крику, пише IGN.

Розробкою модифікації займалася студія Kinggath Creations, яка підготувала для гравців повноцінний квест із двома тематичними підземеллями. Під час проходження гравці змагатимуться з босом на ім'я Безладний Голем та випробують нове спорядження. Серед ігрових предметів з'явилися двемерський шестигранний ключ, шолом у формі фрикадельки та спеціальна їжа.

У компанії IKEA ми віримо у створення кращого повсякденного життя для багатьох людей, тож чому б це не мало стосуватися їхнього цифрового життя?

– прокоментував керівник IKEA Кемі Ентоні.

Представники компанії пояснили, що вирішили застосувати свій досвід у сфері зберігання речей для допомоги гравцям, які втомилися від постійної нестачі місця в інвентарі.

Зірковий голос та доступність модифікації

Британський актор Метт Беррі вже має чималий досвід у сфері відеоігор. Його голос звучить у проєктах LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight та Thank Goodness You're Here!. Окрім цього, актор з'явиться у майбутніх стрічках про їжака Соніка та світ Minecraft.

Завантажити безкоштовну модифікацію можна вже зараз безпосередньо через внутрішньоігрове меню розробок Bethesda Game Studios. Розробники сподіваються, що кумедний супутник зробить подорожі у світі Skyrim набагато комфортнішими.