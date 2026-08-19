Xbox випускає власну колекцію меблів для геймерів

Гіганти індустрії меблів та технологій об'єднали зусилля, щоб створити дещо унікальне для шанувальників відеоігор. Компанії Xbox та IKEA готують до виходу спеціальну лінійку домашніх аксесуарів, яка доповнить геймерський інтер'єр та декор.

Меблі, натхненні культовим залізом

Офіційна презентація повної колекції відбудеться вже 26 серпня під час виставки Gamescom, пише Dexerto. Поки що партнери тримають більшість деталей у секреті, проте короткий тизер, опублікований у мережі 18 серпня, дозволив зазирнути за лаштунки проєкту. На відео помітили предмети, які прямо копіюють дизайн елементів керування консолі Xbox.

Зокрема, у кадр потрапила декоративна подушка у формі хрестовини (D-pad), а також масивний об'єкт, що повторює форму аналогового стіка. Геймери в мережі вже припускають, що цей предмет може виявитися стилізованим столом або табуретом. На відміну від попередніх колаборацій, де акцент робили на ергономіці, нова серія виглядає як пряме втілення ігрового обладнання в побутових предметах.

Досвід, перевірений часом

Для IKEA це не перший крок у напрямку кіберспортивного ринку. Раніше шведська компанія успішно співпрацювала з брендом ASUS Republic of Gamers. Тоді вони випустили понад 30 найменувань товарів: від спеціалізованих столів і крісел до тумб для зберігання речей та дрібних аксесуарів. Проте співпраця з Xbox виглядає більш знаковою, адже вона збігається з 25-річчям ігрового бренду Microsoft.

Зараз ринок очікує на детальну інформацію про ціни та дати початку продажів. Поки що відомо, що проєкт є частиною великої маркетингової кампанії Xbox, яка нещодавно також розпочала співпрацю з McDonald's для просування таких франшиз, як Fallout, Halo та Forza Horizon 6.

Очікується, що нова лінійка допоможе Microsoft зміцнити свої позиції за межами ринку відеоігор, створюючи повноцінну екосистему для фанатів. Поєднання функціональності шведських меблів та впізнаваного стилю Xbox може стати справжнім хітом продажів у 2026 році.