Мебель, вдохновленная культовым "Железом"

Официальная презентация полной коллекции состоится уже 26 августа во время выставки Gamescom, пишет Dexerto. Пока что партнеры держат большинство деталей в секрете, однако короткая видеозапись, опубликованная в сети 18 августа, позволила заглянуть за кулисы проекта. На видео были замечены предметы, которые прямо копируют дизайн элементов управления консоли Xbox.

В частности, в кадр попала декоративная подушка в форме крестовины (D-pad), а также массивный объект, повторяющий форму аналогового джойстика. Геймеры в сети уже предполагают, что этот предмет может оказаться стилизованным столом или табуретом. В отличие от предыдущих коллабораций, где акцент делался на эргономике, новая серия выглядит как прямое воплощение игрового оборудования в предметах быта.

Опыт, проверенный временем

Для IKEA это не первый шаг в направлении киберспортивного рынка. Ранее шведская компания успешно сотрудничала с брендом ASUS Republic of Gamers. Тогда они выпустили более 30 наименований товаров: от специализированных столов и кресел до тумб для хранения вещей и мелких аксессуаров. Однако сотрудничество с Xbox выглядит более знаковым, ведь оно совпадает с 25-летием игрового бренда Microsoft.

Сейчас рынок ожидает подробной информации о ценах и датах начала продаж. Пока известно, что проект является частью большой маркетинговой кампании Xbox, которая недавно также начала сотрудничество с McDonald's для продвижения таких франшиз, как Fallout, Halo и Forza Horizon 6.

Ожидается, что новая линейка поможет Microsoft укрепить свои позиции за пределами рынка видеоигр, создавая полноценную экосистему для фанатов. Сочетание функциональности шведской мебели и узнаваемого стиля Xbox может стать настоящим хитом продаж в 2026 году.