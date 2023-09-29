Ілон Маск планує застрімити свій спідран Diablo 4

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про намір показати в прямому ефірі власний спідран гри Diablo 4. Трансляцію він планує вести через власну сторінку у твітері.

Спершу Ілон планував провести трансляцію вже цієї ночі – починаючи з 7 ранку за київським часом. Та згодом через роботу відтермінував трансляцію на 2 години, а пізніше й зовсім переніс на наступну ніч.

Читайте також PIN-UP Ukraine очолила індекс підприємств з бездоганною репутацією у галузі азартних ігор

Ілон Маск проведе трансляцію Diablo 4

Підприємства Ілона Маска перевели його від електромобілів до дослідження космосу, а тепер він заглиблюється у сферу відеоігор через відому гру Blizzard. Раніше він вже зізнавався, що симпатизує цій грі.

Американський мільярдер попередив своїх підписників, щоб не очікували професійного швидкісного проходження Diablo 4. Мовляв, він реалістично оцінює власні можливості.

До слова, анонс від Ілона Маска набув неабиякої популярності. На момент написання матеріалу його прееглянули 12,3 мільйона користувачів, які залишили понад 58 тисяч вподобайок.