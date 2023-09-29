Сначала Илон планировал провести трансляцию уже этой ночью – начиная с 7 утра по киевскому времени. Но потом через работу отсрочил трансляцию на 2 часа, а позже и вовсе перенес на следующую ночь.

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Илон Маск проведет трансляцию Diablo 4

Предприятия Илона Маска перевели его от электромобилей к исследованию космоса, а теперь он погружается в сферу видеоигр через известную игру Blizzard. Раньше он уже признавался, что симпатизирует этой игре

Американский миллиардер предупредил своих подписчиков, чтобы не ожидали профессионального скоростного прохождения Diablo 4. Мол, он реалистично оценивает свои возможности.

К слову, анонс от Илона Маска приобрел незаурядную популярность. На момент написания материала его просмотрели 12,3 миллиона пользователей, оставившие более 58 тысяч понравившихся.