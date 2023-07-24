На фоне последних изменений в Twitter владелец платформы решил рассказать, что играет в Diablo 4. Twitter и Diablo 4 пережили несколько трудных месяцев, несмотря на то, что оба все еще пользуются поддержкой поклонников.

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Илон Маск назвал свой ник в Diablo 4

Diablo 4 недавно начал 1 сезон, и от многих игроков звучало немало негативных отзывов об изменениях, вызванных новым контентом. С другой стороны, Маск только что объявил о масштабном обновлении для Twitter, среди которого – внезапный ребрендинг и изменение логотипа.

Теперь, отвечая на приглашение в Twitter Spaces, организованное пользователем greg, Маск поделился именем персонажа Diablo 4, рассказывая об изменениях, которые вносятся в логотип Twitter.

Ведущий спросил Маска об изменении логотипа, а владелец платформы ответил, что на самом деле он играл в новую экшен-RPG во время Twitter Spaces.

В самом конце интервью Илон Маск также признался, какой ник у его игрового персонажа. Руководителя компании Twitter в игре Diablo 4 можно найти по имени IWillNeverDie (в переводе с английского – "ЯНикогдаНеУмру").