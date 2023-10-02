Загалом стрім тривав 52 хвилини. Та перших 12 хвилин зайняли його налаштування.

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Трансляція Ілона Маска

Маск робив трансляцію з облікового запису під назвою cyb3rgam3r420. Під час ефіру вона зібрала 1 тисячу 300 глядачів.

На своєму акаунті X Маск відзвітував, що прямі трансляції в X працюють. Людям, які захочуть коментувати стрими, потрібно буде купити передплату на X. Вона коштує 8 доларів на місяць.

До слова, завдяки запуску прямих трансляцій Ілон Маск зі своєю платформою можуть нав'язати конкуренцію платформі Twitch. Нині вона домінує на ринку, але ризикує втратити його частину.