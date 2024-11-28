Ілон Маск відкриває власну ігрову студію – якою буде її головна особливість

Мільярдер та власник SpaceX, Tesla й соцмережі X – Ілон Маск, оголосив про відкриття власної ігрової студії, покликаної "зробити ігри знову великими" за допомоги найсучасніших технологій.

Ілон Маск, вочевидь, має амбіції у кожній сфері, адже нещодавно він оголосив про відкриття власної ігрової студії на додачу до усіх своїх попередніх проєктів, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Щоб зробити ігри знову "великими"!

У жовтні опальний мільярдер отримав від фаната цікаве запитання про те чи не думав він колись створити власну студію для створення ігор.

Якби була одна річ, яку було б цікаво зробити, це було б створити ігрову студію. Тому що я насправді люблю відеоігри. І я думаю, що якщо застосувати штучний інтелект до відеогри, ви дійсно зможете зробити її просто неймовірною,

– відповів тоді Ілон.

Після цього, фанати Маска у соцмережі X заходилися заохочувати його до реалізації такого задуму і, схоже, це дало свої плоди.

27 листопада мільярдер анонсував створення студії, яка розроблятиме ігри з допомогою інструментів штучного інтелекту.

Надто багато ігрових студій належать великим корпораціям. @xAI збирається заснувати ігрову студію ШІ, щоб знову робити ігри "великими"!,

– йдеться в дописі.

Цікаво буде поглянути що вийде з цього амбітного задуму.