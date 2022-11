Поміж роботою над майбутньою колонізацією Марсу та сучасними електрокарами, покупкою твітеру та вигадуванням недолугих планів з "досягнення миру" у російсько-українській війні, Ілон Маск встигає ще й грати у відеоігри, повідомляє 24 канал.

При цьому, мільярдер є доволі досвідченим геймером та навіть має цілий список "маст плей" проєктів для кожного шанувальника віртуальних розваг.

Ще у 2020 році Маска запитали на рахунок його улюблених творінь ігрової індустрії, тоді до переліку бізнесмена потрапили: оригінальний Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 & New Vegas та Saints Row IV.

У численних інтерв'ю та згадках про відеоігри, мабуть, найбільше з-поміж інших Ілон виділяв франшизу Fallout.

"Я грав у неї дуже багато, буквально вивчив кожен куточок цієї гри", – розповідав мільярдер про New Vegas.

Через таку любов до творіння студій Bethesda та Obsidian, Маск на один з днів народження попросив у батьків подарувати йому статую відомого символу гри – і, звичайно ж, отримав її, до того ж у людський розмір.

Статуя Vault Boy / зображення blog.devgenius.io

З плином років до списку улюблених ігор засновника SpaceX додалися Uncharted, The Last of Us та Cyberpunk 2077.

Проте особливу та, ймовірно, найбільшу любов мільярдера заслужив багатокористувацький шутер від Blizzard – Overwatch.

У часи розквіту проєкту, як неодноразово зізнавався сам Маск, він просто не міг відірватися від гри та провів у ній до біса багато часу, а його улюбленим персонажем був Soldier 76.

Soldier 76 / зображення з YouTube

"Overwatch – просто дивовижний. Загалом, Blizzard – роблять чудові речі", – говорив Ілон в одному з відео.

Коли ж в Маска запитали чи повернеться той до проєкту у сиквелі (оригінальний Overwatch припинив функціонування), то він коротко відповів: "Можливо".

Отож, гравцям Overwatch 2 слід уважно прислухатися до партнерів по команді та придивлятися до опонентів, адже цілком можливо, що серед них опиниться ексцентричний мільярдер.