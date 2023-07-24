Ілон Маск зізнався, в яку нову гру грає, та назвав нік свого персонажа

Ілон Маск розповів, що зараз грає в рольову екшн-RPG Diablo 4 від студії Blizzard. Він також розкрив нік свого ігрового персонажа.

На тлі останніх змін у Twitter власник платформи вирішив розповісти, що грає в Diablo 4. Twitter і Diablo 4 пережили кілька важких місяців, незважаючи на те, що обидва все ще користуються підтримкою шанувальників.

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Ілон Маск назвав свій нік у Diablo 4

Diablo 4 нещодавно розпочав 1 сезон, і від багатьох гравців звучало чимало негативних відгуків про зміни, спричинені новим контентом. З іншого боку Маск щойно оголосив про масштабне оновлення для Twitter, серед якого – раптовий ребрендинг і зміна логотипу.

Тепер, відповідаючи на запрошення до Twitter Spaces, організованого користувачем greg, Маск поділився ім'ям персонажа Diablo 4, розповідаючи про зміни, які вносяться до логотипу Twitter.

Ведучий запитав у Маска про зміну логотипу, а власник платформи натомість відповів, що насправді він грав у нову екшен-RPG під час Twitter Spaces.

У самому кінці інтерв'ю Ілон Маск також зізнався, який нік у його ігрового персонажа. Керівника компанії Twitter у грі Diablo 4 можна знайти за ім'ям IWillNeverDie (у перекладі з англійської – "ЯНіколиНеПомру").