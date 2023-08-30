Гурт Imagine Dragons випустив пісню присвячену відеогрі Starfield
Популярний гурт Imagine Dragons, який відомий підтримкою України та є амбасадором платформи U24, випустив нову композицію, присвячену майбутній амбітній відеогрі від Bethesda – Starfield.
До виходу однієї з найочікуваніших відеоігор десятиріччя залишилося всього кілька днів, а її рекламна кампанія продовжує набирати обертів, повідомляє 24 Канал.
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У рамках неї, розробники з Bethesda спільно з гуртом Imagine Dragons представили музичний відеокліп, де неймовірні краєвиди та кадри з гри супроводжуються чуттєвою композицією від музикантів.
Сингл отримав назву "Childrens of the Sky" та є свого роду ліричною баладою про пошук нових світил.
Ми грали в ігри Bethesda протягом більшої частини нашого життя, тож для нас було великою честю співпрацювати з ними над цією піснею, – йдеться на сторінці гурту в соцмережі X (колишній твіттер).
Imagine Dragons – Childrens of the Sky: дивитися відео
Тепер шанувальники Bethesda знають яку пісню слухати на повторі ще кілька наступних днів до виходу гри.
Нагадаємо, Starfield вийде 1 вересня для власників передзамовлення та 6 вересня для власників стандартної версії на ПК та Xbox Series X|S.