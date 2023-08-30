До выхода одной из самых ожидаемых видеоигр десятилетия осталось всего несколько дней, а ее рекламная кампания продолжает набирать обороты, сообщает 24 Канал.

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В рамках нее, разработчики из Bethesda совместно с группой Imagine Dragons представили музыкальный видеоклип, где невероятные виды и кадры из игры сопровождаются чувственной композицией от музыкантов.

Сингл получил название "Childrens of the Sky" и является своего рода лирической балладой о поиске новых светил.

Мы играли в игры Bethesda на протяжении большей части нашей жизни, поэтому для нас было большой честью сотрудничать с ними над этой песней, – говорится на странице группы в соцсети X (бывший твиттер).

Imagine Dragons – Childrens of the Sky: смотреть видео

Теперь поклонники Bethesda знают, какую песню слушать на повторе еще несколько следующих дней до выхода игры.

Напомним, Starfield выйдет 1 сентября для владельцев предзаказа и 6 сентября для владельцев стандартной версии на ПК и Xbox Series X|S.