P. T. – психологічний горор від першої особи, розроблений легендарним Хідео Кодзімою у співпраці з Гільєрме Дель Торро та виданий Konami, свого часу став новим словом у жанрі, проте потому безславно зник так і не перетворившись в повноцінну гру, повідомляє 24 канал.

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Однак, це не завадило цій демоверсії Silent Hill стати натхненням для сотень інших розробників. Серед них опинилися й двоє друзів, які заснували свою студію під назвою Horror Cam Committee.

Їхня майбутня гра Paranormal Tales буде таким собі реверансом P.T., адже, як повідомляють самі розробники, чимало запозичить у цього проєкту. Водночас новинка матиме і свої особливості, створюючи надзвичайно захопливий та напружений ігровий досвід.

Гравець бачитиме події на екрані не просто від першого лиця, а у стилі запису з натільної камери. Шарму безумовно додасть напрочуд реалістичне навколишнє середовище.

Перший трейлер Paranormal Tales: відео

Щодо сюжету, то у Paranormal Tales, як можна здогадатися з назви, на гравців чекатиме одразу кілька моторошних історій. У одній з них, наприклад, геймери будуть шукати в лісі свого собаку Тедді, доки їх переслідуватиме моторошна примара.

Унікальна концепція та захоплення розробників таким проєктом як P.T. обіцяють, що "Паранормальні історії" стануть гідним представником жанру.