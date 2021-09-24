Інді-гра Handcop стала хітом в мережі ще задовго до виходу: кумедне відео

Розробник ігор Джефф Рамос став надзвичайно популярним на Reddit, представивши свій концепт проєкту Handcop – гри про руку-поліцейського. Детальніше у матеріалі.

Серед десятків тисяч інді-ігор, що виходять щороку іноді можна віднайти справжній діамант. Згадайте хоча б історію, напевно найпопулярнішої гри у світі – Minecraft, яка починалася як розробка однієї людини. Схоже, щось подібне спіткає і проєкт бразильського ентузіаста Джеффа Рамоса, концепт гри якого став справжнім хітом у мережі.

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Попри те, що Рамос розпочав роботу над своїм унікальним персонажем щонайменше з лютого 2021 року, Handcop лише нещодавно привернув увагу користувачів порталу Reddit, коли сам автор зробив пост з GIF файлом та гумористичним підписом "Занадто лінивий, щоб анімувати все тіло".



Відтоді, герой поліції Майкл МакЗап'ясток (в оригіналі McWrist) зібрав понад 100 000 вподобань і здобув величезну популярність в мережі. На додачу до лайків, незліченні коментатори просто таки благали Рамоса зробити повноцінну гру про пригоди незвичного героя і бразильський розробник підтвердив, що це справді станеться, адже він займається розробкою Handcop уже понад рік часу і кумедний концепт не залишиться на стадії мему.

Отож, геймери дійсно зможуть взяти під свій контроль обезголовлену антропоморфну людську руку, яка вправно керує пістолетом і знищує своїх противників у стильному неоновому сетингу.



Але і це ще не все, як Рамос розказав в інтерв'ю IGN, в грі також буде стелс, оскільки невеликий розмір титульного героя допоможе йому проходити через тісні локації.

Цими вихідними я не міг заснути, тому що мій телефон не замовкав, у мене було так багато повідомлень від людей про те, що вони хочуть пограти в подібне, що це повинна бути гра, або наскільки дивний цей персонаж. Це було добре, головним чином тому, що ці три секунди – це рік наполегливої роботи над концепцією, у яку я справді вірив і якою захоплений, – зазначив Рамос у інтерв'ю.

Як не парадоксально, єдине чого хотів би творець проєкту – це, щоб його розробкою зайнялося трохи більше рук, але, за словами ентузіаста, навіть якщо він не знайде однодумців, то імпульсу від реакції користувачів Reddit йому вистачить аби втілити задум в життя.