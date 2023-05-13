Інді-сцена славиться своїм креативним підходом та нестандартними рішеннями й шутер MOUSE має усі шанси стати новим хітом від незалежних розробників, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Тизер-трейлер, який демонструє дуже ранні кадри ігрового процесу цікавого проєкту Mouse з'явився на офіційному YouTube-каналі розробників гри Fumi Games та миттєво став вірусним.

З першого погляду стає очевидно, що творці проєкту черпають натхнення з візуального стилю Cuphead та класики анімації, якою той був натхненний, як от найстаріші коротенькі мультики від Looney Tunes.

Однак, рішення змішати подібний візуал з геймплеєм, який виглядає сильно схожим на ранні ігри Doom зчинило серед геймерів справжній фурор.

Трейлер амбітного проєкту: відео

Головний герой бігає по прототипах рівнів, стикаючись з хвилями бандитів озброєних вогнепальною зброєю, та відстрілюється від них комбінуючи це все зі спритними рухами.

Ролик неабияк прийшовся до смаку користувачам твітера, де сотні геймерів заявили, що вже додали гру в бажане та просять розробників не закидати проєкт, як це часто буває з незалежними студіями.