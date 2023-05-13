Мережу підкорив трейлер шутера MOUSE, який поєднує візуальний стиль Cuphead із геймплеєм DOOM
У мережі з'явився трейлер, який показує демо версію інді-гри MOUSE, що поєднала в собі унікальний візуальний стиль анімації 60-их з запальним геймплеєм шутерів на кшталт DOOM. Цікаве відео – у матеріалі.
Інді-сцена славиться своїм креативним підходом та нестандартними рішеннями й шутер MOUSE має усі шанси стати новим хітом від незалежних розробників, повідомляє 24 Канал.
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Тизер-трейлер, який демонструє дуже ранні кадри ігрового процесу цікавого проєкту Mouse з'явився на офіційному YouTube-каналі розробників гри Fumi Games та миттєво став вірусним.
З першого погляду стає очевидно, що творці проєкту черпають натхнення з візуального стилю Cuphead та класики анімації, якою той був натхненний, як от найстаріші коротенькі мультики від Looney Tunes.
Однак, рішення змішати подібний візуал з геймплеєм, який виглядає сильно схожим на ранні ігри Doom зчинило серед геймерів справжній фурор.
Трейлер амбітного проєкту: відео
Головний герой бігає по прототипах рівнів, стикаючись з хвилями бандитів озброєних вогнепальною зброєю, та відстрілюється від них комбінуючи це все зі спритними рухами.
Ролик неабияк прийшовся до смаку користувачам твітера, де сотні геймерів заявили, що вже додали гру в бажане та просять розробників не закидати проєкт, як це часто буває з незалежними студіями.