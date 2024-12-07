Критики в захваті від Indiana Jones and the Great Circle – що кажуть про гру

З'явилися перші оцінки гри Indiana Jones and the Great Circle від розробників з MachineGames і критики просто в захваті від проєкту та називають його сумішшю Hitman та Uncharted.

9 грудня відбудеться реліз Indiana Jones and the Great Circle, а перші відгуки про гру від авторитетних видань лише підігрівають інтерес, повідомляє 24 Канал.

До теми Indiana Jones and the Great Circle буде кращою ніж фільм, але гра має свої проблеми

"Найкращий фільм про Індіану Джонса, який ви ніколи не бачили"

Ігрові видання вихваляють проєкт MachineGames і називають його однією з найкращих ігор 2024 року. Наразі оцінки Indiana Jones and the Great Circle на порталі metacritic складають 87/100 як на ПК, так і на консолі Xbox.

Зокрема, найбільшої відзнаки неочікувано заслужив саме вид від першої особи, який до цього навпаки хвилював геймерів як суперечливе рішення.

Журналісти ж кажуть, що він лише посилює "занурення" в проєкт та працює фантастично. Загалом, похвалили усе – від графіки до ігрового процесу та бойової системи.

З нарікань можна виділити лише відносно "коротку" сюжетну лінію, яку можна пройти приблизно за 15 годин та й то це дуже сумнівний пункт.

Трейлер гри – дивіться відео

Найцікавіші вислови

Справжня пригода від першої особи, яка зовсім не схожа ні на що, у що ви грали раніше,

– стверджують у GameRant з оцінкою гри у шалених 100 балів.

Це вшанування, з любов’ю створене MachineGames, перенесе вас у пригоду всього вашого життя,

– розповідають в огляді GAMINGbible з оцінкою в 90.

Від того, як написана кожна репліка та знята кожна сцена до посмішки на обличчі Індіани, коли він розгадує пазл, всім стає точно зрозуміло, що у MachineGames просто знають, що робить Джонса таким особливим,

– вважають у Windows Central з тими ж 90 балами в огляді.

Непереборний і захопливий пошук скарбів і безсумнівно найкраща історія про Інді цього століття,

– кажуть в IGN (90 балів).

Machine Games ставляться до культового персонажа з любов’ю та турботою, що робить її, безумовно, найкращою грою про Індіану Джонса,

– підсумовують у своєму огляді PC Games (80 балів).

Отож, геймери затамували подих в передчутті релізу аби власноруч поринути у нову пригоду найвідомішого професора археології у світі.