Баг показав Indiana Jones and the Great Circle у режимі від третьої особи і всім сподобалося

Гравці давно мріяли побачити екшн-гру Indiana Jones and the Great Circle у режимі від третьої особи, і завдяки випадковому багу їхня мрія частково здійснилася. Один із користувачів Reddit під ніком theraineydaze несподівано "активував" цей режим під час гри.

Зазвичай гра використовує вигляд від першої особи, але камера іноді змінює кут огляду, наприклад, під час підйому по стінах, пояснює 24 Канал. Проте у випадку з theraineydaze камера "застрягла" за спиною Індіани Джонса, і гравець зміг повноцінно пройти частину гри у вигляді від третьої особи.

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На відео, яке гравець опублікував у Reddit, видно, як Індіана Джонс катається на човні, пливе, спілкується з персонажами та досліджує оточення у новому вигляді. Щоправда, битв у відео не продемонстровано, але багато користувачів зазначили, що навіть такий фрагмент виглядає доволі привабливо.

Реддітори позитивно відгукнулися про гру у вигляді від третьої особи, наголошуючи, що цей режим виглядає досить природно, попри деяку розсинхронізацію рухів верхньої та нижньої частин тіла персонажа.

Гра стає кращою

Тим часом гра Indiana Jones and the Great Circle нещодавно отримала другий патч, який виправив проблеми з DLSS на ПК, поліпшив глобальне освітлення на відеокартах із меншою кількістю пам’яті та зробив оновлення візуальних ефектів на Xbox.

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Indiana Jones and the Great Circle вийшла 9 грудня на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X|S та у підписці Game Pass. У версії для PlayStation 5 гру обіцяють випустити навесні 2025 року. Вона вже отримала високі оцінки від критиків та позитивні відгуки від користувачів Steam.