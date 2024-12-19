Обычно игра использует вид от первого лица, но камера иногда меняет угол обзора, например, во время подъема по стенам, объясняет 24 Канал. Однако в случае с theraineydaze камера "застряла" за спиной Индианы Джонса, и игрок смог полноценно пройти часть игры в виде от третьего лица.

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На видео, которое игрок опубликовал в Reddit, видно, как Индиана Джонс катается на лодке, плывет, общается с персонажами и исследует окружение в новом виде. Правда, битв в видео не продемонстрировано, но многие пользователи отметили, что даже такой фрагмент выглядит довольно привлекательно.

Реддиторы положительно отозвались об игре в виде от третьего лица, отмечая, что этот режим выглядит достаточно естественно, несмотря на некоторую рассинхронизацию движений верхней и нижней частей тела персонажа.

Игра становится лучше

Между тем игра Indiana Jones and the Great Circle недавно получила второй патч, который исправил проблемы с DLSS на ПК, улучшил глобальное освещение на видеокартах с меньшим количеством памяти и сделал обновление визуальных эффектов на Xbox.

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Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X|S и в подписке Game Pass. В версии для PlayStation 5 игру обещают выпустить весной 2025 года. Она уже получила высокие оценки от критиков и положительные отзывы от пользователей Steam.