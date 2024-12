Оголошено найкращі інді-ігри 2024 року

19 грудня відбулася перша церемонія нагородження Indie Game Awards. Вона представила низку номінацій, серед яких не лише гра року, а й найкраща музика, дизайн і дебют року. Крім того, нагорода відзначила проєкти за їхнім емоційним впливом на гравців.

Гра року

Головним переможцем стала Balatro, карткова гра, заснована на правилах покеру. Створив її лише один розробник під псевдонімом LocalThunk, а опублікувало видавництво Playstack у цьому році для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Згодом проєкт перенесли й для macOS, iOS і Android, пише 24 Канал, який ознайомився зі списком номінацій і переможців.

Крім неї, на звання "Гра року" претендували 1000xRESIST, Animal Well, ARCO, Crypt Custodian, Lorelei and the Laser Eyes, Mouthwashing, Neva, Nine Sols та UFO 50.

У номінації "Вплив на галузь" перемогли відразу 4 гри: Outersloth, New Blood, Day of the Devs, Strange Scaffold.

Нагороду за найкращий дебют отримала Little Kitty, Big City.

За найкращу доступність відзначили Another Crab’s Treasure.

Найкраща музика – у грі Pacific Drive. Разом із нею на нагороду претендували Core Keeper, Flock, The Cub, Thrasher і Wild Bastards.

Найкращий візуальний дизайн – Harold Halibut. Іншими номінантами в цій категорії стали Bo: Path of the Teal Lotus, Crow Country, Hauntii, The Plucky Squire і Ultros.

Найкращі інновації розгледіли в грі Cryptmaster. Вона конкурувала з KarmaZoo, Lorelei and the Laser Eyes, ODDADA, Rusty’s Retirement і UFO 50.

За найбільший емоційний вплив відзначили гру Neva.

Найкращий ґеймплейний дизайн – Balatro. На нагороду також претендувала хітова Tiny Glade.

Приз за найкращий наратив (сюжет, історія) взяла 1000xRESIST. Разом із нею в цій категорії були ARCO, Caravan SandWitch, Fear The Spotlight, Last Time I Saw You, Mouthwashing.

Дивіться трейлер до гри Balatro, яка отримала відразу дві нагороди: відео