Объявлены лучшие инди-игры 2024 года

19 декабря состоялась первая церемония награждения Indie Game Awards. Она представила ряд номинаций, среди которых не только игра года, но и лучшая музыка, дизайн и дебют года. Кроме того, награда отметила проекты по их эмоциональному воздействию на игроков.

Игра года

Главным победителем стала Balatro, карточная игра, основанная на правилах покера. Создал ее всего один разработчик под псевдонимом LocalThunk, а опубликовало издательство Playstack в этом году для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Впоследствии проект перенесли и для macOS, iOS и Android, пишет 24 Канал, который ознакомился со списком номинаций и победителей.

Кроме нее, на звание "Игра года" претендовали 1000xRESIST, Animal Well, ARCO, Crypt Custodian, Lorelei and the Laser Eyes, Mouthwashing, Neva, Nine Sols и UFO 50.

В номинации "Влияние на отрасль" победили сразу 4 игры: Outersloth, New Blood, Day of the Devs, Strange Scaffold.

Награду за лучший дебют получила Little Kitty, Big City.

За лучшую доступность отметили Another Crab's Treasure.

Лучшая музыка – в игре Pacific Drive. Вместе с ней на награду претендовали Core Keeper, Flock, The Cub, Thrasher и Wild Bastards.

Лучший визуальный дизайн – Harold Halibut. Другими номинантами в этой категории стали Bo: Path of the Teal Lotus, Crow Country, Hauntii, The Plucky Squire и Ultros.

Самые лучшие инновации разглядели в игре Cryptmaster. Она конкурировала с KarmaZoo, Lorelei and the Laser Eyes, ODDADA, Rusty's Retirement и UFO 50.

За наибольшее эмоциональное воздействие отметили игру Neva.

Лучший геймплейный дизайн – Balatro. На награду также претендовала хитовая Tiny Glade.

Приз за лучший нарратив (сюжет, история) взяла 1000xRESIST. Вместе с ней в этой категории были ARCO, Caravan SandWitch, Fear The Spotlight, Last Time I Saw You, Mouthwashing.

Смотрите трейлер к игре Balatro, которая получила сразу две награды: видео