У Індії заборонили гру з щоденним онлайном у 40 мільйонів геймерів: в чому причина

Хітова мобільна гра Garena Free Fire відтепер під забороною в Індії, як і ще понад 50 тайтлів. Чим викликано таке суворе рішення індійського уряду – дізнайтеся у матеріалі.

Garena Free Fire – одна з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін та мобільних ігор у світі. Проте не дивуйтеся, якщо ви про неї не чули, адже основними її "ринками" є Азія та Південна Америка.

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Загалом, цей проєкт можна сміливо назвати клоном іншої, більш відомої на наших просторах гри – PUBG Mobile. Автори останньої навіть подали до суду на розробників з 111dots Studio.

Проте на цьому проблеми "Гарени" не закінчилися. Гру офіційно заборонили в Індії, де вона була шалено популярною, а щоденний онлайн гравців становив близько 40 мільйонів користувачів.

Garena Free Fire була найпопулярнішою кіберспортивною дисципліною в Індії.

Трейлер Garena Free Fire



Окрім неї, 14 лютого уряд Індії заборонив ще 53 програми китайських компаній з App Store і Google Play.

Причина такого рішення полягає в тому, що ці додатки збирали дані про громадян Індії та передавали інформацію "за межі країни". Відтак, в уряді вирішили, що вони "можуть нести загрозу національній безпеці" і найкращим рішенням буде їх повна заборона.

Локеш Суджі, директор Федерації кіберспорту Індії та віцепрезидент Азіатської федерації кіберспорту (AESF), прокоментував цю подію для порталу esportsinsider. За його словами таке рішення "стало громом з ясного неба для індійської кіберспортивної спільноти", а особливо для професійних індійських кіберспортсменів у дисципліні.

Однак на думку чиновника це стане поштовхом для вітчизняних розробників заповнити нішу, що виникне "іграми на основі індійського духу та культури".

Ми повністю підтримуємо це рішення і будемо повністю підтримувати будь-які такі рішення, прийняті нашим урядом, коли йдеться про захист національної цілісності та безпеки, – додав Суджі.

Цікаво, що при цьому видавець Free Fire базується в Сінгапурі, тому незрозуміло, як він вписується у хвилю заборон, націлених на програми з китайськими коріннями. Одначе це дійсно є непоправним ударом по кіберспортивній екосистемі Індії та ризикує назавжди змінити її структуру вже в найближчому майбутньому.