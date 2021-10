Згідно з новими правилами, затвердженими на державному рівні, будь-який проєкт, який хоче перебувати на китайському ринку, повинен отримати ліцензію на публікацію і довести, що не порушує цінності держави.

У комуністичному Китаї заявляють, що більше не сприймають відеоігри як просту "розвагу", а натомість відносяться до них як до серйозного виду мистецтва, який повинен просувати те, що держава вважає "правильними цінностями" та "точним розумінням" історії та культури.

Саме тому в іграх, на думку чиновників, не місце ЛГБТ та "жіночним" чоловічим персоналіям. Кожна гра буде проходити перевірку спеціальним комітетом, і ліцензія не буде видана, якщо в проєкті не буде чітко прописана стать персонажа, а будь-яка невизначеність у цьому питанні чи просування ЛГБТ цінностей можуть назавжди закрити китайський ринок для розробника.

Китайські геймери в комп'ютерному клубі / зображення mothership.sg

Також вельможам не до вподоби проєкти де існує моральний вибір між злом та добром, а на додачу до цього заборонено будь-яке переосмислення чи альтернативні версії історії становлення Китайської держави та, що неочікувано, нацистських режимів й Імперської Японії.

Єдиним позитивним моментом можна назвати державну заборону на ігри з так званими "pay-to-win" та "гача" механіками, які дозволяють домінувати одним гравцям над іншими шляхом використання реальних грошей.

Чоловічі персонажі у Genshin Impact / зображення uquiz.com

Цікаво, що одна з найуспішніших відеоігор останнього часу від китайської компанії miHoYo – Genshin Impact не відповідає чималій кількості з цих нових правил. У зв'язку з цим ігрова асоціація вже відправила ряд претензій розробникам, зокрема за "жіночних" чоловічих персонажів та "гача" систему. Також дісталося й творцям проєктів This War of Mine і Plague Inc за їх антигуманний контент.

Цікавим буде подальший розвиток подій, адже Китай – це гігантський ринок споживачів і будь-яка компанія, що прагне великих прибутків навряд стане його ігнорувати. Окремою темою є Genshin Impact, який приніс своїм творцям понад 2 мільярди доларів саме завдяки своїй "гача" системі й зовсім не зрозуміло яким чином розробники мають її позбавитись – це покаже лише час.