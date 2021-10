Согласно новым правилам, утвержденным на государственном уровне, любой проект, который хочет находиться на китайском рынке, должен получить лицензию на публикацию и доказать, что не нарушает ценности государства.

В коммунистическом Китае заявляют, что больше не воспринимают видеоигры как простое "развлечение", а вместо этого относятся к ним как к серьезному виду искусства, который должен продвигать то, что государство считает "правильными ценностями" и "точным пониманием" истории и культуры.

Именно поэтому в играх, по мнению чиновников, не место ЛГБТ и "женственным" мужским персоналиям. Каждая игра будет проходить проверку специальным комитетом, и лицензия не будет выдана, если в проекте не будет четко прописан пол персонажа, а любая неопределенность в этом вопросе или продвижение ЛГБТ ценностей могут навсегда закрыть китайский рынок для разработчика.

Также вельможам не нравятся проекты в которых существует нравственный выбор между злом и добром, а вдобавок к этому запрещено любое переосмысление или альтернативные версии истории становления Китайского государства и, что неожиданно, нацистских режимов и Имперской Японии.

Единственным положительным моментом можно назвать государственный запрет на игры с так называемыми "pay-to-win" и "гача" механиками, позволяющие доминировать одним игрокам над другими путем использования реальных денег.

Интересно, что одна из самых успешных видеоигр последнего времени от китайской компании miHoYo – Genshin Impact не соответствует немалому количеству этих новых правил. В связи с этим игровая ассоциация уже отправила ряд претензий разработчикам, в частности за "женственных" мужских персонажей и "гача" систему. Также досталось и создателям проектов This War of Mine и Plague Inc за их антигуманный контент.

Интересным будет дальнейшее развитие событий, ведь Китай – это гигантский рынок потребителей и любая компания, стремящаяся к большим прибылям вряд ли станет его игнорировать. Отдельной темой является Genshin Impact, который принес своим создателям более 2 миллиардов долларов именно благодаря своей "гача" системе и совсем не понятно каким образом разработчики должны от нее избавиться – это покажет только время.