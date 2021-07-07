Індонезійський міністр закликав заборонити Fortnite через образу почуттів вірян: причина

Один із високопоставлених посадовців Індонезії заявив про необхідність заборони Fortnite на території країни через образу почуттів мусульман. Детальніше – у матеріалі.

Міністр туризму та креативної економіки Індонезії – Сандіага Уно заявив про необхідність заборони Fortnite через наявність в грі мапи, яка, за його словами, ображає почуття мусульман всього світу.

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Про свої переживання посадовець поділився на власній сторінці в інстаграмі. Вся річ у тому, що як зазначив Уно, його джерела, добре знайомі з грою, виявили в популярній "королівській битві" острів, на якому для того, щоб отримати додаткове спорядження, геймерам пропонувалося зруйнувати будівлю, що нагадує Каабу – головну святиню ісламу, розташовану в центрі мечеті Масджид аль-Харам в Мецці, що у Саудівській Аравії.

Fortnite прямо виступає проти високих цінностей, особливо релігійних. Це може спричинити агресивну поведінку релігійних громад та стимулювати акти насильства. Тому я доручаю команді розглянути ситуацію та негайно заборонити цю гру, – написав Сандіанга Уно у зверненні у своєму інстаграмі.

Однак творці Fortnite – компанія Epic Games в офіційній відповіді спростувала цю інформацію, заявивши, що конструкцію не можна знищити під час ігрового процесу, щобільше, як виявилося, розробники не мають жодного стосунку до цієї мапи, адже вона створена одним із користувачів ще у 2019 році.

Мапа, через яку виник скандал / зображення fr.al-ain.com

У відповідь на роз'яснення від Epic Games, уже інший чиновник Індонезії, а саме міністр зв'язку та інформації Джонні Г. Плейт заявив про намір знайти геймера, який розробив острів та покарати конкретно його, для цієї мети він співпрацюватиме з Індонезійською національною поліцією.

Індонезія – найбільша у світі мусульманська держава, де майже 87% з 270 мільйонів населення сповідують іслам.